Terytorialsi „na wakacjach”. Wspierają obozy i kolonie

Przed egzaminami maturalnymi i zawodowymi, żołnierze WOT wspierali szkoły w ich przygotowaniu na wniosek samych szkół i we współpracy z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Pomieszczenia egzaminacyjne były przez terytorialsów ozonowane, dzięki czemu zostały odkażone. Żołnierze nosili ławki i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia egzaminów ustawiając je zgodnie z wytycznymi zapewniającymi bezpieczeństwo abiturientom szkół. Teraz, również we współpracy z kuratorium, przystąpili do wsparcia ośrodków wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jak informuje ZKO, na dziś otrzymało ono już ponad tysiąc zgłoszeń od organizatorów (każde zgłoszenie to jeden turnus wypoczynkowy).

Z początkiem wakacji, po zakończeniu pomocy szkołom w przygotowaniu do egzaminów i zakończenia roku szkolnego, żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przystąpili do wsparcia ośrodków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego. To ozonowania pomieszczeń, szkolenia kadry i warsztaty dla uczestników kolonii i obozów.

Dzień przed rozpoczęciem turnusu żołnierze 14 ZBOT wykonali dekontaminację, czyli ozonowanie pomieszczeń. Drugiego dnia kolonii przyjechali, aby spotkać się z kadrą i przeszkolić ją w zakresie wymogów bezpieczeństwa wynikających z organizowania zorganizowanego wypoczynku w sytuacji pandemii. Przypomnijmy, to m.in. ilość łóżek w pokojach, rygory na stołówce, obowiązek dezynfekcji rąk. Terytorialsi przeprowadzili także warsztaty dla samych uczestników. W formie zabawy dzieci uczyły się, w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy zakrywać nos i usta, jak zakładać i w jaki sposób zdejmować maseczkę a także jednorazowe rękawiczki. Przy pomocy farbki na rękawiczkach poznawali, jak długo należy myć ręce, aby każde miejsce na dłoniach zostało zdezynfekowane.

- To nieoceniona, także edukacyjna pomoc - mówi zastępca kierownika kolonii Zbigniew Jeszka. - Sam byłem żołnierzem tu, w Dziwnowie i bardzo cieszę się, że dziś wojsko wspiera naszą społeczność właśnie w taki sposób. Wyozonowane pomieszczenia dają nam poczucie bezpieczeństwa dla kadry i uczestników, przeszkoleni organizatorzy jesteśmy wyczuleni na różnego rodzaju sytuacje, które mogą teoretycznie nastąpić i wiemy, jak na codzień postępować, jakie stosować procedury aby zapewnić bezpieczeństwo na koloni. Zaprosimy na pewno żołnierzy WOT także na drugi turnus.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie wspierać w ten sposób kolejnych organizatorów, którzy zgłosili się za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego o wsparcie w zakresie organizacji wypoczynku.

- To kolejna odsłona naszej działalności - mówi dowódca 14 ZBOT płk Grzegorz Kaliciak. - Jesteśmy po to, by wspierać lokalną społeczność i w czasie pandemii już wielokrotnie udowodniliśmy, że to robimy i to skutecznie. Dziś nasza brygada, wciąż nieliczna, bo jedna z najmłodszych w kraju, już szkoli i przyjmuje nowych żołnierzy. Wróciliśmy do normalnego trybu działania, wciąż jednak będąc „w boju”. Dziś, kiedy wszyscy musimy się nauczyć żyć w sytuacji ciągle trwającej pandemii prowadzimy działania mające na celu wypracowanie zachowań i przestrzeganie procedur tak, abyśmy w maksymalny sposób zapewniali bezpieczeństwo sobie i innym. Wychowawcy w ośrodkach wypoczynku wiedzą, jakich procedur przestrzegać, a wychowankowie, dzięki naszym warsztatom rozumieją dlaczego takie czynności jak noszenie maseczek, dezynfekowanie i mycie rąk są ważne i jak robić to prawidłowo.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej zakończyła udział w antycovidowej operacji „Odporna Wiosna”, WOT przeszedł obecnie do operacji „Trwała Odporność”. Żołnierze wrócili już do rotacyjnych szkoleń, przyjmowani są nowi kandydaci do służby.

14 ZBOT liczy już sobie ponad 300 żołnierzy, jeszcze w lipcu odbędzie się wcielenie kolejnych terytorialsów a potem ich 16 dniowe szkolenie podstawowe i przysięga.

Tekst: Marcin Górka/14. Zachodniopomorska Brygady OT