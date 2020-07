Z misji żołnierze wrócili z koronawirusem

Dr n. med. Marek Femlak, zastępca komendanta 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, potwierdził, że zakażeni zostali przekazani pod opiekę szpitala w poniedziałek po południu. Wojskowi w tej chwili nie wymagają hospitalizacji, dlatego przewieziono ich do hotelu w Żaganiu, który pełni funkcję izolatorium. – Chorobę przechodzą bezobjawowo: nie mają gorączki ani kaszlu. Czują się dobrze – mówi dr Femlak. Zakażonymi opiekuje się personel medyczny 105 Szpitala Wojskowego.

Zastępca komendanta żarskiego szpitala wyjaśnia, że żołnierze pozostaną w izolacji do czasu pełnego wyzdrowienia. – Testy wykonywać będziemy co tydzień. Jeśli wyniki będą ujemne, to żołnierze wrócą do swoich rodzin – podaje lekarz.

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśla, że we wszystkich jednostkach wojskowych stosuje się zasady bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczególne ostrożności stosują żołnierze polskich kontyngentów wojskowych. Jak informuje płk Lewandowski z DORSZ, „mają zapewnione niezbędne środki ochrony, dostarczone im transportem wojskowym bądź też zakupione na rynku lokalnym”.