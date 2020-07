GaszynChallenge w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Flotylla Obrony Wybrzeża została nominowana do akcji #GaszynChallenge przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wyzwanie zostało przyjęte przez Dowódcę 8.FOW kontradmirała Piotra Niecia. Podczas jednego z epizodów ćwiczenia taktycznego jednostek brzegowych oraz sił okrętowych został nagrany filmik zachęcający wszystkich marynarzy i pracowników Flotylli do wparcia zbiórki pieniędzy na bardzo drogą terapię, która da dzieciom szansę na zdrowie.



Swoją akcję świnoujska Flotylla zadedykowała wszystkim dzieciom walczącym z SMA, a w szczególności malutkiemu Frankowi Kępie ze Szczecina.



Linki do zbiórki pieniędzy na Franka:

www.siepomaga.pl/franekwojownik

www.siepomaga.pl/gaszynchallengefranek



Nominacje do dalszej udziału w akcji popłynęły do:

- Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni

- Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia

- Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu

Do udziału w akcji włączają się kolejne jednostki wojskowe ze składu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Nagrane filmy zachęcające do udziału w akcji można obejrzeć poniżej.



Trzymamy za Was kciuki mali wojownicy !