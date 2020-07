Szkolenie rezerw WP w Pancernej Brygadzie

Rok 2020 rokiem rezerw WP. 15 czerwca warszawscy pancerniacy, jako jedni z pierwszych rozpoczęli szkolenia dla rezerw Wojska Polskiego.

Jest to pierwszy z sześciu turnusów skierowany dla szeroko rozumianych zasobów osobowych Sił Zbrojnych RP. Przed bramą brygady zgłosiło się ponad 60 chętnych do odbycia szkolenia. Po weryfikacji dokumentów i odbytych badaniach ostatecznie pozostała grupa 57 rezerwistów. Do listopada każdego miesiąca pancerna brygada będzie wcielała wszystkich zainteresowanych odbyciem długotrwałych ćwiczeń rezerw WP. Aby ponownie założyć mundur, rezerwista musi zgłosić się do swojego macierzystego WKU oraz zadeklarować długość udziału w ćwiczeniach. Do wyboru ma jedno, dwu lub trzy miesięczne szkolenie. Jak zaznaczył Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak- priorytetowo są traktowani chętni, którzy utracili pracę w związku z epidemią COVID-19.

Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok 3,5 tyś złotych miesięcznie- żołnierze w zależności od stopnia otrzymują uposażenie dziennie, szeregowi od 117 zł, oficerowie ponad 170 zł.