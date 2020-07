Byli specjalsi mogą wracać do służby

Jesteś byłym żołnierzem wojsk specjalnych, ale chciałbyś wrócić do służby? Teraz jest to możliwe. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych rozpoczęło kampanię „Powrót do służby”. Jest ona skierowana przede wszystkim do emerytowanych żołnierzy tego rodzaju sił zbrojnych. Dodatkowo w szeregi specjalsów mogą wstąpić także byli żołnierze jednostek konwencjonalnych. Dotyczy to m.in. ratowników medycznych i informatyków.

– Wojska specjalne cały czas się rozwijają, dlatego poszukujemy ludzi świetnie wyszkolonych, z wysokimi kwalifikacjami. Chcemy też wyjść naprzeciw tym, którzy myślą o powrocie do zawodowej służby wojskowej – mówi płk Ryszard Jankowski, rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. To właśnie tam opracowano założenia programu „Powrót do służby”. Oferta skierowana jest do specjalsów, którzy od przynajmniej 12 miesięcy są już na emeryturze. – Wielu żołnierzy zdecydowało się na odejście do cywila zbyt pochopnie. Niektórzy przyznają, że brakuje im wojska i adrenaliny, jaką dawała praca w jednostkach specjalnych. Chcieliby ponownie założyć mundur. Jeżeli więc pośród naszych rezerwistów są tacy, którzy rozważają powrót do armii, to jest to dobry moment – dodaje oficer.

Emerytowanym żołnierzom Dowództwo Komponentu WS stawia jednak wysokie wymagania. Kandydaci muszą być sprawni fizycznie, zmotywowani i dyspozycyjni. Żołnierze, którzy będą ubiegać się o miejsce w zespole bojowym, nie mogą mieć więcej niż 37 lat, na stanowiska zabezpieczające mogą aplikować najwyżej 40-latkowie, a pracę w sztabie dostaną ci, którzy nie przekroczyli 50.