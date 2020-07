Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

„Święto dowództwa, to dzień, w którym przywołujemy w pamięci historię jego powstania, przejęte tradycje, naszego Patrona oraz tych, którzy współtworzyli tę naszą wojskową rodzinę.”

Obchody Święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Dowództwa, sprawowaną przez ks. kapelana płk. dr. Jana Domiana, który na wstępie odczytał życzenia z okazji Święta od Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Po zakończeniu Mszy Św., delegacje, której przewodniczyli Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski oraz Pani Krystyna Kwiatkowska, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz przed tablicą pamiątkową poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej.

W godzinach przedpołudniowych, na terenie Dowództwa przeprowadzono Uroczysty Apel z okazji Święta przypadającego dokładnie w dniu 1 lipca. W tym roku świętowaliśmy 16. rocznicę powstania Dowództwa, jednakże obecna sytuacja epidemiczna, a tym samym konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, nie pozwoliło na organizację Święta w dotychczasowym wymiarze i wymusiło ograniczenie liczby uczestników uroczystości.



Dzisiejsze obchody swoją obecnością uświetnili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Minister Sebastian Chwałek, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni dr. inż. pil. Tadeusz Mikutel, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Arcybiskup prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Jan Śliwka, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda, dowódcy jednostek podległych oraz przedstawiciele innych instytucji i jednostek wojskowych.



Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski swoje wystąpienie rozpoczął cytatem: „Pamięć jest nam konieczna, pamięć o tym, kim jesteśmy, pamięć o naszych rodzinach, o naszych krewnych, znajomych, pamięć o naszych sukcesach, o naszych porażkach…”, nawiązując tymi słowami do charakteru dzisiejszej uroczystości. „Święto Dowództwa, to dzień, w którym przywołujemy w pamięci historię jego powstania, przejęte tradycje, naszego patrona oraz tych, którzy współtworzyli tę naszą wojskową rodzinę. W dniu święta oddajemy się wspomnieniom i refleksji nad tym co było, jaką wspólnotę tworzymy, i jak wiele nadal przed nami. Na przełomie 16 lat, od chwili osiągnięcia zdolności operacyjnej, Dowództwo przechodziło wiele zmian, cały czas pracując na swoją wyjątkowość. Dzięki doświadczeniu wielu osób i przede wszystkim profesjonalizmowi, Dowództwo wywiązuje się ze swoich zadań, których realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie ponadprzeciętne zaangażowanie zespołu ludzi rozsianych po całym kraju i poza jego granicami…” – podkreślił w swoim wystąpieniu Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski, dziękując za codzienne zaangażowanie w służbę i pracę, kierując jednocześnie szczególne podziękowania do rodzin i najbliższych, którzy każdego dnia z wyrozumiałością wspierają nas w służbie.