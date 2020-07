Dbamy o Wasze bezpieczeństwo również podczas urlopu

Wzorową postawą wykazał się przebywający na urlopie wypoczynkowym żołnierz z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Lesznie. 30 czerwca br. około godziny 19 w okolicach m. Zaborówiec uwagę jadącego prywatnym pojazdem żandarma zwrócił specyficznie poruszający się Peugeot. Kierowca z trudem utrzymywał auto na właściwym pasie, co budziło podejrzenie prowadzenia pojazdu na „podwójnym gazie”.

Żołnierz ŻW natychmiast zatrzymał swoje auto i udał się w pieszy pościg za kierowcą. Po ujęciu mężczyzny, z uwagi na doznane przez niego obrażenia, w pierwszej kolejności udzielił mu pomocy przedmedycznej. Następnie sprawdził stan rozbitego pojazdu i zawiadomił o zdarzeniu właściwe służby.

Przeprowadzone przez policjantów z KMP w Lesznie badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało ponad 1 promil.

Żandarmeria Wojskowa przyłącza się do apelu Policji, by w sezonie urlopowym zachować szczególną ostrożność, stosować się do przepisów ruchu drogowego i nigdy nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Dojedźmy i wróćmy z urlopu cali i zdrowi.

Tekst: Sylwia Guzowska/ŻW