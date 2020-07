Jeśli nie Niemcy, to gdzie? Dokąd wyjadą amerykańscy żołnierze stacjonujący na razie za naszą zachodnią granicą?

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że do września z Niemiec zostanie wycofanych 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Zgodę na to wyraził właśnie Pentagon. Choć nie ujawniono jeszcze szczegółów operacji w Waszyngtonie pojawiły się opinie, że nawet jedna trzecia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec może zostać rozmieszczona w Polsce. Pozostali wojskowi mają trafić do innych państw sojuszniczych w Europie lub wrócić do kraju. Jednak niezależnie od tego, w których europejskich państwach rozpoczną służbę, ważne jest to, że pozostaną w Europie.

Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy trwała rywalizacja ze Związkiem Sowieckim, w Republice Federalnej Niemiec stacjonowało niemal ćwierć miliona amerykańskich żołnierzy. Liczba ta stopniowo się zmniejszała, aż w 2018 roku w Niemczech pozostało ich około 33 tys. Agresywne zachowanie Rosji spowodowało, że w ostatnich latach Waszyngton nieco wzmocnił swe siły Europie. Stąd obecnie w Niemczech przebywa co najmniej 34,5 tys. wojskowych z USA. Dominują żołnierze wojsk lądowych – US Army, w tym powołani do czynnej służby rezerwiści z Gwardii Narodowej i lotnictwa wojskowego – US Air Force. Jednak prezydent Donald Trump zamierza zmniejszyć kontyngent amerykańskich wojsk na terenie zachodniego sąsiada Polski o 9,5 tys. ludzi.

Jednostki US Army w Niemczech są rozmieszczone w pięciu garnizonach. Dwa z nich znajdują się na terenie Bawarii. Chodzi przede wszystkim o US Army Garrison Bavaria, który liczy obecnie 10 747 wojskowych i obejmuje instalacje wojskowe w czterech lokalizacjach. Największą z nich jest Grafenwöhr (Tower Barracks) w pobliżu granicy z Czechami. Stacjonują tam m.in. aktywowana w grudniu 2018 roku 41 Brygada Artylerii Polowej i dwa pododdziały ze 173 Brygady Powietrznodesantowej, której dowództwo i większość podległych jednostek jest w Vicenza we Włoszech. W Grafenwöhr są też saperzy.

Drugi co wielkości garnizon (liczący ponad 7 tys. żołnierzy), czyli USAG Rheinland-Pfalz, zlokalizowany w Nadrenii-Palatynacie, skupia głównie jednostki wsparcia i zabezpieczenia. W jego składzie jest jednak batalion z zestawami rakietowymi Patriot, stacjonujący w Kaiserslautern.