Kurs trenerów strzelców wyborowych

Są „oczami i uszami” zespołu oraz mistrzami maskowania i kamuflażu, prowadzą działania rozpoznawcze, a jeśli potrzeba to potrafią ogniem precyzyjnym wyeliminować z walki ważne cele przeciwnika – strzelcy wyborowi. Szkolenie najlepszych z nich – instruktorów, którzy zgodnie z zasadą „train the trainers” będą szkolić strzelców wyborowych w brygadach OT.

„Kurs doskonalący instruktorów strzelców wyborowych” – bo tak formalnie nazywało się to przedsięwzięcie szkoleniowe zorganizowało toruńskie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, odbył się on w dniach 22-26 czerwca br. W szkoleniu wzięło udział dziewiętnastu wyselekcjonowanych strzelców wyborowych, którzy pełnią funkcję instruktorów w brygadach OT. Nabyte podczas szkolenia umiejętności przekażą oni strzelcom wyborowym żołnierzom-ochotnikom. Był to pierwszy tego typu kurs zorganizowany przez Centrum Szkolenia WOT, powstał on w odpowiedzi na potrzeby instruktorów strzelców wyborowych i miał on na celu rozwijanie i doskonalenie ich umiejętności.

Główny nacisk szkolenia położony był na przećwiczenie prowadzenia ognia precyzyjnego i dynamicznego na różne odległości. Oprócz tego instruktorzy mieli okazję do odświeżenia informacji dotyczących użycia sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez strzelców wyborowych, ćwiczyli zakładanie i organizację posterunku obserwacyjnego oraz praktyczne wykonywanie procedury Call for Fire (CFF), czyli wezwania ognia artyleryjskiego planowanego lub z pola walki. Odbyli także szkolenie z samopomocy medycznej w warunkach taktycznych.