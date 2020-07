Żołnierze usuwają skutki powodzi

Żołnierze walczą ze skutkami gwałtownych burz i podtopień, jakie przeszły przez Podkarpacie. Oczyszczają rowy melioracyjne i koryta rzek. Z wody wyciągają konary, gałęzie i połamane drzewa. Naprawiają nawierzchnię i wzmacniają mosty. – Pracujemy po kilkanaście godzin na dobę. Skala zniszczeń jest ogromna – mówi ppor. Sylwester Dul z 16 Batalionu Saperów.

Do pierwszych większych podtopień na południu Polski doszło w połowie czerwca. Nawałnice przeszły przez Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Z powodu gwałtownych opadów deszczu podtopionych zostało wiele gospodarstw, szpitale, szkoły, doszło do zerwania dróg. Powodzianom z pomocą ruszyli w pierwszej kolejności strażacy, a wkrótce i żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Terytorialsi wzmacniali m.in. wały powodziowe, układali worki z piaskiem i pomagali mieszkańcom podtopionych domów.

Kilka dni później nastąpiło kolejne załamanie pogody. Szef MON, na wniosek wojewody podkarpackiego, skierował do akcji przeciwpowodziowej kolejnych żołnierzy. Na pomoc mieszkańcom Podkarpacia w weekend ruszyli żołnierze jednostek inżynieryjnych. Są to m.in. wojskowi z 3 Batalionu Inżynieryjnego, 1 Batalionu Drogowo-Mostowego i 16 Batalionu Saperów. Jak informuje Dowództwo Operacyjne RSZ, do walki ze skutkami podtopień i powodzi skierowano około 700 żołnierzy – w tym WOT i wojska operacyjne oraz 100 różnego rodzaju jednostek sprzętu wojskowego. – Od 27 czerwca żołnierze wspierają administrację publiczną przede wszystkim w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przemyskim i przeworskim. Codziennie jest tam około 350 żołnierzy – podaje płk Paweł Lewandowski, szef Oddziału Komunikacji Społecznej DORSZ.