30 lat ORP Kraków pod biało-czerwoną banderą

Po raz pierwszy biało-czerwoną banderę na ORP Kraków podniesiono 27 czerwca 1990 roku. Tym samym okręt rozpoczął swoją służbę w Marynarce Wojennej RP. Z tej okazji w piątek, 26 czerwca, w Porcie Wojennym w Świnoujściu załoga i zaproszeni goście spotkali się na uroczystej zbiórce, a na okręcie podniesiono wielką galę banderową.

Podczas zbiórki odczytano rozkaz okolicznościowy, w którym przedstawiono rodowód, historię i osiągnięcia okrętu. Rocznica podniesienia bandery była również okazją do przyznania wyróżnień załodze. Dowódca okrętu wyraził swoje uznanie marynarzom za codzienną, rzetelną służbę wymagającą wiele poświęcenia i osobistych wyrzeczeń. Przekazał wyrazy szacunku żołnierzom rezerwy oraz wszystkim żołnierzom związanym z okrętem, dziękując im za ich lata służby. Serdeczne życzenia pomyślności oraz szczere podziękowania przekazał do żołnierskich rodzin za to, że przez ten cały czas wspierają ich i dodają im sił w realizacji misji, jaką jest gwarantowanie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie.



ORP Kraków wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Podobnie jak pozostałe okręty projektu 767 (typu "Lublin") został zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku. Jest to jednostka przeznaczona do transportu drogą morską wojsk i techniki wojskowej, załadunku i wyładunku (zarówno w porcie jak i bezpośrednio z plaży) sprzętu i żołnierzy wraz z osobistym wyposażeniem. Okręty dywizjonu mogą jednorazowo przerzucić komponent Wojsk Lądowych w sile batalionu złożony np. z blisko 500 żołnierzy i ponad 40 Rosomaków. Mogą również transportować i stawiać miny morskie w obronnych zagrodach minowych oraz wykonywać przejścia w zagrodach minowych przy pomocy wystrzeliwanych ładunków wydłużonych.

Tekst: 8 FOW