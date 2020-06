WOT i PSP - wspólnie w działaniach przeciwkryzysowych

Zakończenie operacji „Odporna Wiosna” i przejście do działań pk. „Trwała Odporność” pozwoliło na powrót do systematycznych szkoleń żołnierzy WOT, podczas których podtrzymywane i utrwalane są nawyki do realizacji zadań bojowych, natomiast priorytetem jest rozszerzenie kompetencji przeciwkryzysowych. Od lipca do września 5 MBOT przejdzie w tryb działań przeciwkryzysowych.

Ostatnie 3 miesiące pokazały, że niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie żołnierzy z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym. Na czas trwania pandemii szkolenia rotacyjne oraz powołania nowych ochotników w szeregi 5MBOT zostały zawieszone, dopiero z początkiem czerwca żołnierze wrócili na place ćwiczeń taktycznych i strzelnice. Obecnie kontynuowany jest proces osiągania zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej, w tym zdolności pozwalających efektywnie reagować na zagrożenia kryzysowe. W tym celu został stworzony specjalny program szkolenia, który przez najbliższe 3 miesiące będzie realizowany w 5 Brygadzie oraz stanowić będzie podstawę do przygotowania żołnierzy w zakresie wsparcia elementów układu poza militarnego w ramach pomocy lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych. Współpraca i wspólne szkolenia z Policją, Strażą Pożarną czy Strażą Graniczną pozwolą na zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, co przełoży się na wymierne efekty w przyszłości.

W minionym tygodniu w 5 Mazowieckiej Brygadzie Oborny Terytorialnej, przez 3 dni odbywał się pierwszy kurs instruktorsko – metodyczny z udziałem Strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa, którzy szkolili terytorialsów z zakresu organizacji oraz przeprowadzania dekontaminacji (dezynfekcji) ludzi, sprzętu oraz infrastruktury. Kurs przygotował przyszłych instruktorów do prowadzenia szkoleń z zakresu wsparcia organów samorządu terytorialnego i służby zdrowia w ramach pandemii.