Kajmany na gąsienicach

Powinny być przystosowane do naprawy czołgów i dział samobieżnych oraz ich ewakuacji. Wojsko planuje kupić nowe wozy zabezpieczenia technicznego o kryptonimie Kajman. Firmy, które chciałyby złożyć armii ofertę, mogą się zgłaszać do Inspektoratu Uzbrojenia MON do końca sierpnia. Nowe pojazdy trafią do jednostek posiadających czołgi Leopard 2 i armatohaubice Krab.



WZT-3, pojazdy obecnie wykorzystywane przez Wojsko Polskie.

Pod koniec czerwca Inspektorat Uzbrojenia MON zaprosił do składania ofert firmy, które chciałyby dostarczyć armii nowe wozy zabezpieczenia technicznego na podwoziu gąsienicowym. Siły zbrojne chcą kupić 29 takich pojazdów i ewentualnie zwiększyć zamówienie jeszcze o 37 sztuk. Firmy zainteresowane udziałem w procedurze wyboru mogą składać oferty do 31 sierpnia.

Nowy opancerzony wóz o kryptonimie Kajman ma służyć do naprawiania oraz ewakuacji pojazdów o masie co najmniej 63 tony, takich jak czołgi Leopard i samobieżne armatohaubice Krab. Dlatego poza dwiema wyciągarkami (główną i pomocniczą) musi mieć także lemiesz i obrotowe urządzenie dźwigowe, a oprócz tego m.in. zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, system obrony przed bronią masowego rażenia czy rozbudowany system łączności. Kajman ma być również tak wyposażony, aby można było z niego korzystać przy udzielaniu pierwszej pomocy rannym. Głównym kryterium wyboru dostawcy będzie cena.