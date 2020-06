Tytuł Honorowy „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych”

24 czerwca na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość z okazji wyróżnienia Grupy Obsługi Technicznej tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych”.

Okolicznościowa zbiórka odbyła się w hangarze nr 1, gdzie w asyście sztandaru 31 BLT oraz samolotów wielozadaniowych F-16, zebrało się liczne grono wyróżnionych żołnierzy GOT 31 BLT.

Decyzją Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pododdział GOT został wyróżniony tym zaszczytnym tytułem honorowym za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP w 2019 r. To dla pododdziału jednostki wojskowej najwyższa forma uznania przełożonych, to podziękowanie za ogromny trud pracy wkładany na co dzień na rzecz zapewnienia właściwej sprawności samolotów F-16, mający bezpośredni wpływ na bezpieczną realizację szkolenia lotniczego w bazie.