Sukces sulechowskiego sportowca

Żołnierz 5pa wziął udział w The Murph Challenge Polska - wymagających nieprzeciętnej sprawności fizycznej zawodach upamiętniających nie tylko żołnierza US Navy Seal, ale także upamiętniających polskich żołnierzy, którzy ponieśli śmierć służąc Ojczyźnie poza jej granicami.

Jeden z żołnierzy 5 pułku artylerii pokonał nie lada wyzwanie pod kryptonimem "The Murph Challenge Poland". Uczestniczyli w nim zawodnicy z całej Polski. Kamil – sulechowski artylerzysta uzyskał bardzo dobry czas, co uplasowało w czołówce ogólnopolskiej rywalizacji, w której wzięło udział 350 sportowców. Nasz żołnierz miał do pokonania 1500m biegu, 100 podciągnięć na drążku, 200 ugięć ramion, 300 przysiadów i na koniec ponownie bieg na dystansie 1600m.



Tekst: SWych