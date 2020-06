Z wizytą na ćwiczeniu Bull Run

Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski oraz dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gen. dyw. Krzysztof Motacki odwiedzili żołnierzy wielonarodowej grupy bojowej biorących udział w ćwiczeniu pk. Bull Run-12.

Ćwiczenia Bull Run to cykliczne szkolenie realizowane przez żołnierzy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz grupy bojowej, która w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP-enhanced Forward Presence) Sojuszu Północnoatlantyckiego stacjonuje w Bemowie Piskim. Ich celem jest sprawdzenie zdolności do przemieszczenia pododdziałów na dużą odległość oraz prowadzenie działań obronnych. Bull Run to również zgrywanie pododdziałów, podnoszenie ich interoperacyjności oraz wyraz jedności i współpracy żołnierzy z różnych krajów, działających wspólnie pod flagą NATO. "Żołnierze grupy bojowej eFP szkolą się wraz z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną niedaleko jednego z najbardziej strategicznych miejsc w Europie, Przesmyku Suwalskiego." - powiedział dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód (WDP-W) gen. dyw. Krzysztof Motacki - "Dlatego naszym największym priorytetem jest utrzymywanie gotowości. Trenujemy razem, aby móc bez problemu realizować zadania, jeśli będzie taka potrzeba."

Obecna, 12 już edycja Bull Run, odbyła się w dniach 19-23 czerwca. W zajęciach brały udział pododdziały grupy bojowej eFP, wydzielone siły 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a także elementy dowództwa i Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dodatkowo ich działania były wspierane przez śmigłowce Mi-24, W-3 oraz samoloty F-16. Ogółem w zajęciach wzięło udział prawie 2000 żołnierzy oraz ponad pół tysiąca jednostek sprzętu.