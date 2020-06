Żołnierze WOT wspierają służby w przeciwdziałaniu podtopieniom

W konsekwencji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, spowodowanych intensywnymi i ciągłymi opadami deszczu istnieje zagrożenie podtopień posesji, budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Biłgoraj. Minister obrony narodowej na wniosek wojewody lubelskiego podjął decyzję o zaangażowaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 2 Lubelskiej Brygady OT do wsparcia strażaków i innych służb w związku z wystąpieniem realnego zagrożenia lokalnych podtopień.

Do działań skierowanych zostało 30 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT wraz ze sprzętem (3 samochody ciężarowe Jelcz, 2 quady, maszt oświetleniowy do zabezpieczenia prac w nocy). Od godz. 18.30 lubelscy terytorialsi wspierają strażaków na dwóch kierunkach. W miejscowości Sól koło Biłgoraja żołnierze umacniają wały na rzece. W okolicy zalewu w Biłgoraju żołnierze wspierają strażaków w umacnianiu infrastruktury przeciwpowodziowej, poprzez budowę rękawów wodnych, które mają zabezpieczyć okoliczne osiedla i domy. Obecnie sytuacja jest stabilna, ale w tym rejonie w podobnych warunkach dochodziło już do podtopień na skutek przebrania miejscowego kanału.

Wcześniej, o godz. 13.00 na miejscu ocenę sytuacji przeprowadził Zespół Oceny Wsparcia 2 Lubelskiej Brygady OT. Jego celem była ocena sytuacji i przedstawienie rekomendacji dla dowódcy brygady co do ewentualnych potrzeb wsparcia lokalnych służb.