Na legionowskim szpitalu zatknięto wiechę!

Decyzję o budowie szpitala w Legionowie minister Błaszczak ogłosił dwa lata temu, a budowę lecznicy ostatecznie rozpoczęto w październiku 2019 roku . Według zapowiedzi ma to być jeden z najnowocześniejszych szpitali na Mazowszu.

Placówka będzie filią warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego. Szef resortu obrony podkreślał wielokrotnie, że nowy szpital zapewni bezpieczeństwo i opiekę zdrowotną żołnierzom np. z 18 Dywizji Zmechanizowanej czy dwóch mazowieckich brygad wojsk obrony terytorialnej i dowództwa WOT, które mieści się w Zegrzu, sąsiadującym z Legionowem. Szpital wojskowy będzie także otwarty dla cywilów, którzy będą potrzebowali opieki medycznej. Na tej samej zasadzie działa WIM. Instytut przyjmuje zarówno wojskowych, jak i cywilnych pacjentów.

– Zakres robót planowany na 2020 rok został rozszerzony dzięki decyzji ministra obrony narodowej o zwiększeniu finansowania o 15 milionów złotych. Jest to przesunięcie planu wydatków z 2022 roku – informuje Sławomir Pączek, zastępca dyrektora WIM do spraw finansowych. Według informacji przekazanych przez Instytut, w Legionowie zakończyły się już zewnętrzne prace konstrukcyjne w budynku głównym, powstały już wszystkie kondygnacje i zakończono montaż konstrukcji stalowej na dachu oraz poszycia dachowego. – Trwają prace związane z instalacjami wewnątrz budynku: elektrycznymi i sanitarnymi, murowane są ściany działowe oraz pomieszczenia radiologiczne i sale operacyjne – dodaje Sławomir Pączek.

Co dalej? Prace budowlane mają się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, potem przyjdzie czas na wykańczanie pomieszczeń. W 2021 roku do lecznicy będzie kupowane, następnie montowane wyposażenie medyczne. Zgodnie z planem pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do szpitala w 2022 roku.

Nowa placówka będzie mogła przyjąć jednocześnie 90 chorych. W Legionowie powstanie blok operacyjny oraz sześć oddziałów: kardiologii, okulistyki, chirurgii, ginekologiczno-położniczy, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii. Według planów zatrudnionych ma tu zostać około 250 osób, lekarze, pielęgniarki, ratownicy oraz inny personel medyczny i pomocniczy.