Poprady dla zawiszaków

Przekazane dziś zestawy Poprad to kolejny taki sprzęt w 15 Brygadzie Zmechanizowanej. W kwietniu tego roku jednostka otrzymała trzy zestawy Poprad. Ich dostawa to efekt umowy zawartej w 2015 roku między MON a spółką PIT- Radwar. Na mocy wartego ponad miliard złotych kontraktu w wojsku ma być łącznie 77 takich zestawów. Ze sprzętu korzystają już żołnierze pułków przeciwlotniczych: 8 Koszalińskiego, 4 Zielonogórskiego i 15 w Gołdapi. W 2019 roku Poprady trafiły do 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Zaplanowane na 2020 r. dostawy obejmują w sumie 22 egzemplarze zestawów Poprad z partii seryjnej oraz 2 sztuki z partii próbnej (dostosowane do partii seryjnej). Poza zawiszakami do końca października mają je otrzymać wojskowi z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, a do końca listopada trafią one do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Podczas wizyty w rejonie Augustowa i Olecka minister obrony obserwował wybrane epizody dwunastej edycji ćwiczeń Bull Run. Bierze w nich udział niemal 2 tysiące żołnierzy, w tym wojskowi z m.in. 2 batalionu zmechanizowanego, dywizjonu przeciwlotniczego, batalionu saperów, batalionu logistycznego i batalionu dowodzenia 15 Brygady Zmechanizowanej oraz batalionu US-Army, brytyjskiej kompanii rozpoznawczej, rumuńskiej baterii przeciwlotniczej i chorwackiej baterii artylerii, wspierane siłami 15 pułku przeciwlotniczego. Celem ćwiczeń jest m.in. sprawdzenie zdolności sprawnego przemieszczenia się pododdziałów na znaczną odległość, prowadzenie działań obronnych, zgrywanie pododdziałów międzynarodowych oraz podnoszenie ich interoperacyjności.

– Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo jest priorytetem prezydenta, rządu i moim, jako ministra obrony narodowej. Te ćwiczenia podnoszą poziom bezpieczeństwa w szczególnym miejscu naszej ojczyzny, w północno-wschodniej Polsce, w rejonie Przesmyku Suwalskiego – mówił szef MON. Minister podziękował żołnierzom za sposób, w jaki radzą sobie z postawionymi zadaniami. – Razem pokazujemy, że jesteśmy silni, że umiemy współdziałać i udowadniamy, że jesteśmy gotowi do tego, by zapewnić bezpieczeństwo Polsce i państwom całej wschodniej flanki NATO – mówił minister Błaszczak.

Główną siłą inicjatywy NATO eFP – wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. enhanced Forward Presence) są cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO, rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania. Działania wszystkich grup koordynowane są przez Wielonarodową Dywizję Północny-Wschód, sformowaną w Elblągu.