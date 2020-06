Wspólnie tworzymy system bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Dziękuję także pracownikom Dowództwa Generalnego. Wspólnie tworzymy system bezpieczeństwa naszej Ojczyzny - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas obchodów Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W piątek 19 czerwca 2020 r. w Warszawie z udziałem szefa MON i kadry dowódczej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się uroczystości z okazji Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Macie Panie i Panowie olbrzymy wpływ na budowanie sprawności Wojska Polskiego. Sam miałem sposobność, żeby docenić Waszą codzienną służbę podczas ostatnich ćwiczeń Defender Europe 2020 czy Anakonda 20. W przypadku Defendera 2020 rozmawiałem także z dowódcami amerykańskimi. Mówili o tym, że współpraca z żołnierzami Wojska Polskiego układa się jak najlepiej. Doceniali profesjonalizm, rzemiosło wojskowe bardzo wysokiej jakości, które prezentujecie na co dzień. To niezwykle ważne i istotne dla bezpieczeństwa Polski. Dziękuję Wam za to – mówił szef MON.