Prezydent Duda jedzie do USA

Zaproszenie od prezydenta Trumpa to wyraźny sygnał, że Polska jest jednym z ważniejszych partnerów USA – mówił prezydent Andrzej Duda po naradzie z udziałem przedstawicieli rządu. Spotkanie dotyczyło zapowiedzianej na przyszły tydzień wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie. Andrzej Duda będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o współpracy wojskowej.

Informację o planowanej wizycie w Białym Domu prezydent Andrzej Duda przekazał wczoraj. Dziś zwołał w tej sprawie pilną naradę. Poza szefem BBN, Pawłem Solochem, wzięli w niej udział m.in. ministrowie: Michał Dworczyk z KPRM; Mariusz Błaszczak, szef MON; Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji a także (zdalnie) premier Mateusz Morawiecki.

– Choć nad wieloma tematami pracujemy od dawna, chciałem jeszcze raz przedyskutować najważniejsze kwestie, które będą obszarem rozmów z prezydentem Trumpem - mówił Andrzej Duda po naradzie. - Jestem pierwszym prezydentem, który po tej przerwie w spotkaniach jest zaproszony do Białego Domu. Myślę, że dla Polski jest to dobry znak, pokazuje jak jesteśmy traktowani przez to mocarstwo – podkreślał zwierzchnik sił zbrojnych.

Prezydent poinformował, że w wystosowanym zaproszeniu, Donald Trump wskazał główne obszary rozmów w Waszyngtonie. Będą nimi m.in. współpraca militarna, energetyka, bezpieczeństwo telekomunikacyjne, w tym technologia 5G, handel międzynarodowy oraz inwestycje w inicjatywę Trójmorza. Na rozwój tego ostatniego programu USA planują przeznaczyć w 2020 roku milion dolarów.