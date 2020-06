Dzień Czołgisty na DEFENDER Europe20+

Święto zostało ustalone w celu upamiętnienia przybycia do Polski pierwszego polskiego oddziału pancernego - 1 Pułku Czołgów, formowanego od marca do czerwca 1919 roku we Francji, w ramach tzw. Błękitnej Armii dowodzonej przez generała Józefa Hallera. Dzisiejsze jednostki Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych nawiązują do chlubnych tradycji polskiej broni pancernej okresu wojny 1919-1920, września 1939 roku i okresu II wojny światowej. W swojej codziennej działalności czołgiści nie zapominają również o dziedzictwie żołnierzy generała Stanisława Maczka - legendarnego Dowódcy 1 Dywizji Pancernej i jego podkomendnych.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza