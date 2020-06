WAT zaprasza na Wirtualny Dzień Otwarty!

W oczekiwaniu na Wirtualny Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej zachęcamy do: – śledzenia najnowszych informacji na stronie wydarzenia na Facebooku – dołączenia do grupy Samorządu Studentów WAT poświęconej naborowi na studia w 2020 roku – zapoznania się z aktualizowanymi informacjami dotyczącymi tegorocznej rekrutacji na studia – kontaktu z Sekcją ds. Rekrutacji WAT, która udzieli odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania dotyczące rekrutacji na studia: e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl, tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956.

Do zobaczenia 20 czerwca o godz. 11.00!

Wojskowa Akademia Techniczna jest nowoczesną uczelnią publiczną, która kształci studentów wojskowych i cywilnych. Pełni wiodącą rolę w przygotowaniu wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych. Studentom wojskowym, kandydatom na oficerów WAT oferuje jednolite studia magisterskie w ramach 11 atrakcyjnych kierunków. Ich programy kształcenia zostały dostosowane do potrzeb sił zbrojnych, a tok studiów wzbogacony o specjalistyczne praktyki w wojskowych centrach szkoleń, jednostkach wojskowych i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci po ukończeniu studiów wojskowych otrzymują dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi. Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

Za wyborem studiów wojskowych przemawiają mocne argumenty:

* od 1200 zł miesięcznie na I roku – bez podatku – kwota rośnie z kolejnym rokiem studiów, osiągnięciami, stopniami wojskowymi – do 2600 zł na V roku,

* bezpłatna nauka, zakwaterowanie i wyżywienie,

* bezpłatna opieka medyczna,

* bezpłatne umundurowanie, książki i pomoce naukowe,

* bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, trenażery, symulatory, baseny, siłownie,

* bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów np. skoczka spadochronowego

* wykształcenie niedostępne na rynku cywilnym, certyfikaty, nagrody i stypendia zagraniczne,

* dostęp do programu Erasmus+,

* zniżka 78% na bilet PKP,

* 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku.

Studia cywilne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad 20 kierunkach i około 60 specjalnościach. W Szkole Doktorskiej uczelni studia i badania naukowe mogą realizować studenci wojskowi i cywilni.

Znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia wysoką jakość kształcenia a bogate zaplecze laboratoryjne oraz nowoczesna infrastruktura Akademii gwarantują studia na najwyższym poziomie. Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej są dobrze przygotowani w swoich specjalnościach i doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią otwartą i przyjazną dla studentów. Współpracuje z innymi uczelniami akademickimi, ośrodkami naukowo-badawczymi i renomowanymi firmami w kraju i za granicą. W Akademii działa ponad 40 organizacji i kół naukowych, w których podchorążowie i studenci mogą rozwijać swoje pasje. Dobrze zorganizowany kampus akademicki z zespołem domów studenckich i nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz atrakcyjna lokalizacja, blisko centrum Warszawy, ale w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego, to duży atut Wojskowej Akademii Technicznej.

Tekst: Ewa Jankiewicz