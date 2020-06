Nauka żeglowania

Zakończył się pierwszy etap praktyki marynarsko-żeglarskiej podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Obejmował on szkolenie na patent żeglarza jachtowego i odbywał się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym AMW w Czernicy. Szkolenie było realizowane w 3 grupach od połowy kwietnia. Łącznie w tym okresie praktykę odbyło 97 studentów wojskowych.

Dzień szkoleniowy rozpoczynał się pobudką o 6:00. Następnie poranny rozruch fizyczny, śniadanie, zbiórka i podniesienie flagi państwowej o godz. 8:00. Zajęcia praktyczne realizowane były w dwóch panelach do obiadu 5 godzin i po obiedzie 3-5 godzin. Ze względu na epidemię koronawirusa podchorążowie byli całkowicie odizolowani w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym. Co pozwoliło uniknąć stworzenia ogniska rozprzestrzeniania się wirusa.

Zdecydowaną większość czasu pogoda nie była przyjazna dla podchorążych, aczkolwiek zdecydowanie mocno „żeglarska”. W miesiącach kwiecień i maj było dużo wiatru oraz niskie temperatury, które dawały się we znaki. Dopiero pod koniec maja i na początku czerwca aura była bardziej łaskawa, przebijało się słońce, a temperatura zarówno powietrza, jak i wody znaczącą wzrosła. Warto zaznaczyć, że pomimo iż zgodnie z programem egzamin państwowy na patent żeglarza jachtowego nie jest obligatoryjny to 95% podchorążych do niego przystąpiło i ukończyło z wynikiem pozytywnym. Praktyka była zrealizowana przez obsadę Centrum Szkolenia Morskiego oraz przy dużym wsparciu Akademickiego Centrum Sportowego i Batalionu szkolnego.