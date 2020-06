Ostatni bój „Ponurego”

Zawsze w mundurze

Płk Piwnik pochodził z Janowic na Kielecczyźnie. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim został funkcjonariuszem policji. Dowodził między innymi posterunkiem w Kisielinie w powiecie horochowskim oraz kompanią szkolną policji w Golędzinowie. Na jej czele walczył we wrześniu 1939 roku. Po przekroczeniu granicy z Węgrami został internowany. Uciekł z obozu i przedostał się do Wielkiej Brytanii. Przeszedł tam kurs spadochronowy oraz szkolenie dla przyszłych cichociemnych. Do Polski został zrzucony nocą z 7 na 8 listopada 1941 roku.

Początkowo otrzymał przydział do komórki V Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej, zajmującej się odbiorem zrzutów lotniczych. Wiosną 1942 roku został przeniesiony do wydzielonej organizacji dywersyjnej „Wachlarz”, która wykonywała zadania wywiadowcze i dywersyjne za wschodnią granicą II RP. Objął w niej dowodzenie II odcinkiem w Równem.

Najsłynniejszą akcją, jaką dowodził w tym czasie, było odbicie 18 stycznia 1943 roku z więzienia w Pińsku trzech żołnierzy AK, w tym cichociemnego Alfreda Paczkowskiego „Wani”. – Akcja została uznana za wzorcową. Jej plan był wykładany na szkoleniach dywersyjnych, a płk Piwnik został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari – mówi Mariusz Nowicki, historyk zajmujący się dziejami Armii Krajowej.

Oficer zasłynął jednak przede wszystkim służbą na rodzinnej ziemi świętokrzyskiej. Za zgodą dowództwa AK zorganizował w Górach Świętokrzyskich oddziały nazwane Zgrupowaniami Partyzanckimi AK „Ponury” i latem 1943 roku stanął na ich czele. Był też komendantem Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK.

W szczytowym okresie Zgrupowania, których bazą wypadową był Wykus w Puszczy Świętokrzyskiej, liczyły prawie 400 żołnierzy. Były wówczas największą zwartą jednostką AK, a ich dowódca stał się symbolem walki z okupantem.

Akcja na strażnicę

W lutym 1944 roku „Ponury” został skierowany do Okręgu Nowogródzkiego AK, gdzie objął dowodzenie VII Batalionem 77 Pułku Piechoty AK. W czerwcu przyszedł rozkaz rozpoczęcia operacji „Burza” na tym terenie. Pierwsze uderzenia skierowano na tzw. stützpunkty, czyli umocnione niemieckie strażnice graniczne położone między ziemiami włączonymi do III Rzeszy a Komisariatem Rzeszy Wschód.

Jako pierwszy zdobyto 8 czerwca bez strat stützpunkt w Jachnowiczach. Kolejną akcję wyznaczono na 16 czerwca, a jej celem miała być strażnica w Bohdanach, której załoga liczyła około 50 żołnierzy.

Rankiem podczas odprawa „Ponury” postawił zadania. Uderzenie miała wykonać 2 kompania ppor. Eugeniusza Klimowicza „Okonia”. 1 kompania ubezpieczała akcję od strony Szczuczyna, a 3 kompania – od strony Ostryny. Akcja miała się rozpocząć o 16.30 podczas posiłku załogi. – Liczono na efekt zaskoczenia i przełamanie obrony jednym silnym uderzeniem – wyjaśnia historyk Mariusz Nowicki.

Niestety, kiedy szykowano się do ataku, padły strzały od strony pobliskiej wioski. Niemiecki żołnierz natknął się tam na partyzancki patrol i został zastrzelony. Wystrzał zaalarmował załogę strażnicy i atakująca kompania znalazła się pod silnym ogniem niemieckiej broni maszynowej.

„Okoń” wydał rozkaz do ataku. W tym czasie kilku partyzantów podczołgało się do zasieków otaczających strażnicę i przecięło druty. „Na oczach zdumionych żołnierzy zza rogu stodoły wybiegł jak szalony strz. „Pług” – Bronek Pantel ze Szczuczyna i, padając tuż przed bunkrem celnym, strzałem z karabinu trafił prosto w głowę niemieckiego cekaemistę” – tak wspominał ten moment Stanisław Szyszko „Jeleń”, żołnierz 2 kompanii VII Batalionu w artykule Bojomira Tworzyańskiego „Ostoja” pt. Akcja Jewłasze – śmierć „Ponurego”.

Umieram jak Polak

Do walki rzucił się też „Ponury”, by dać przykład swoim żołnierzom. Kiedy wbiegł na teren strażnicy, otrzymał śmiertelny postrzał w brzuch. Do rannego płk. Piwnika dobiegł doktor Jan Kondrat „Jontek”, któremu dowódca wyszeptał przed śmiercią: „Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem i że umieram jak Polak, i pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”.

Po ciężkiej walce strażnica została zdobyta. Oprócz „Ponurego” poległo pięciu żołnierzy, ośmiu kolejnych zmarło od ran. Straty niemieckie wyniosły 36 zabitych oraz 14 wziętych do niewoli.

„Wieść o śmierci „Ponurego” rozeszła się po okolicy lotem błyskawicy. Dopiero wtedy przekonałem się, jak Jaś „Ponury” w czasie swego krótkiego pobytu na Kresach umiał zaskarbić sobie serca miejscowej ludności. Ludzie po wsiach płakali jak po stracie kogoś najbliższego” – wspominał „Jeleń”.

„Ponury” został pochowany na wiejskim cmentarzu we wsi Wawiórka. – W 1988 roku, dzięki staraniom jego żołnierzy, prochy słynnego partyzanta zostały sprowadzone do kraju i spoczęły w krypcie klasztoru Cystersów w Wąchocku – podaje Nowicki. Minister obrony narodowej awansował pośmiertnie oficera do stopnia pułkownika, a prezydent nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.