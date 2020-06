Grochowa raz!

W manewry „Defender Europe 20 Plus” , które odbywają się na drawskim poligonie jest zaangażowanych 4 tys. przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych i 2 tys. Polaków. Dominuje 12 Brygada Zmechanizowana . O to, aby tysiące żołnierzy miały co jeść i gdzie spać, dba batalion logistyczny. To właśnie ten pododdział zorganizował na poligonie polowy punkt żywieniowy. Przez całą dobę 18 kucharzy, 20 osób obsługi i kilku kierowców pojazdów specjalistycznych zapewniają ćwiczącym żołnierzom posiłki.

Logistyka nie jest wszystkim, ale bez niej wszystko jest niczym. To, że znane wojskowe powiedzenie nie jest wyssane z palca, widać szczególnie podczas ćwiczeń wojskowych. Nie inaczej jest podczas manewrów „Defender Europe 20”. O to, aby żołnierze mieli co jeść, gdzie spać, a ich sprzęt był sprawny, dbają między innymi logistycy z 12 Brygady Zmechanizowanej.

REKLAMA

Praca w kuchni trwa niemal przez całą dobę. – Śniadanie jest wydawane żołnierzom między 5.30 a 7.00 rano. Aby było to możliwe, kuchnia musi rozpocząć pracę dużo wcześniej, niekiedy nawet o drugiej, trzeciej w nocy – mówi st. chor. sztab. Leszek Chudziński, dowódca polowego punktu żywnościowego. – Kiedy żołnierze jedzą śniadanie, w naszej kuchni rozpoczynają się już przygotowania do obiadu, a kiedy jedzą obiad, szykujemy się do kolacji – dodaje.

To co jedzą żołnierze, nie jest przypadkowe. Wszystkie posiłki są zaplanowane dużo wcześniej, by były odpowiednio zbilansowane, a także miały określoną kaloryczność. Do przygotowywania posiłków żołnierze korzystają z kilku kuchni polowych. Na potrzeby jednego obiadu muszą na przykład przygotować 1200 kotletów mielonych. Za samo ich lepienie odpowiada pięć osób. Wszystkie uwijają się jak w ukropie. Kiedy jedna osoba porcjuje mięso, druga je formuje. – Ten etap przygotowań trwa mniej więcej godzinę, a przecież mięso trzeba wcześniej zmielić, a potem usmażyć – mówi st. chor. sztab. Chudziński. Ilości, które wojsko wykorzystuje podczas działań na poligonie są imponujące. Do przygotowania zup czy surówek żołnierze zużywają 500-600 kg warzyw dziennie.

A jakie potrawy najbardziej lubią żołnierze? Tu nie ma zaskoczenia, największym powodzeniem cały czas cieszy się… wojskowa grochówka. – Zupa grochowa przygotowana na poligonie nigdy nie smakuje tak jak ta, którą robimy w domu. Kiedy pojawia się w naszym menu, kolejka po dokładkę jest długa – mówi kpr. Mateusz Rojewski, kierownik kuchni.



Film: Paweł Sobkowicz / polska-zbrojna.pl

Jak są czyszczone naczynia? Po każdym posiłku trafiają do specjalnego kontenera, w którym są myte. Jest on wyposażony w dozownik do środków chemicznych, bojlery ciepłej wody, a także w zbiornik ociekowy na zużytą wodę. Dzięki temu ścieki nie spływają do podłoża, a są transportowane i utylizowane w oczyszczalni. – Dbamy o środowisko – mówi st. chor. sztab. Chudziński.

Na poligonie stanęła także pralnia polowa. Dzięki temu każdy żołnierz może w trakcie ćwiczeń wyprać mundur lub bieliznę. Aby to zrobić, należy wcześniej zgłosić się do obsługi pralni, która zanotuje, co każdy żołnierz oddaje do czyszczenia, potem waży i pakuje odzież do specjalnego worka. Następnie takie pakunki lądują w bębnach pralek. – Mamy do dyspozycji dwa bębny, każdy o ładowności 20 kg. Jedna tura prania trwa mniej więcej 1,5 godziny – mówi st. szer. Daniel Rejnicz z obsługi pralni. Wyprana odzież trafia do suszarek, a następnie do miejsca tzw. „zabiegów wykończeniowych”, gdzie jest składana i magazynowana, dopóki nie odbiorą jej właściciele. Starszy szeregowy zdradza także, że żołnierze mogą korzystać z pralni bez ograniczeń. Dziennie w kolejce przed kontenerem ustawia się mniej więcej 100–130 osób. – Od początku ćwiczeń wypraliśmy już 2,3 t prania – mówi.

Oczywiście żołnierze na poligonie muszą przede wszystkim prowadzić działania bojowe. Aby było to możliwe, ich sprzęt musi być sprawny, a pojazdy zatankowane. Dlatego w miejscu zgrupowania, raz lub dwa razy dziennie, w zależności od intensywności ćwiczeń, melduje się cysterna CD-10 na pojazdach Jelcz 662. Następnie w punkcie przeładunku materiałów pędnych i smarów jej zawartość jest przeładowywana do mniejszych cystern CD-5 na samochodach Star 266. – Oczywiście cały proces odbywa się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, żołnierze mają przygotowane do użycia gaśnice, uziemienia, przy pojazdach są też zamontowane specjalne wanienki, aby w razie wycieku paliwa, nie przedostało się ono w teren i nie doszło do skażenia środowiska – podkreśla st. chor. sztab. Chudziński. Potem pojazd rusza na poligon, aby dostarczyć paliwo żołnierzom. Jest ono wykorzystywane zarówno do tankowania pojazdów, jak i do znajdujących się w terenie agregatów.