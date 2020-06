Nawiązanie współpracy

Znajomość środowiska walki jest warunkiem koniecznym, aby kompleksowo przygotować się do zadania. Kto zna je lepiej od samych gospodarzy. Wkraczając w nowy teren, pozyskujemy informacje na jego temat z wszelkich dostępnych źródeł, wiele informacji jest ogólnodostępnych, ale często zbyt ogólnikowych i nieprecyzyjnych.

Planując operację wojskową nie można pozwolić sobie na błędy ponieważ mogą one kosztować zdrowie lub życie ludzkie. Aby właściwe przygotować się do działania konieczne jest skonfrontowanie pozyskanych informacji z wiedzą specjalistyczną. Najlepszym ich źródłem są oczywiście organizacje samorządowe, instytucje i służby mundurowe funkcjonujące na co dzień w rejonie naszego zainteresowania.

Nikt nie zna terenu tak dobrze, jak jego gospodarze i dzięki współdziałaniu z układem poza militarnym (UPM) możemy pozyskać kluczowe wiadomości, które mogą okazać się kluczowe dla powodzenia zadania. „Obecne konflikty zbrojne pokazują, jak istotną rolę odrywa nawiązanie współpracy z UPM. Jesteśmy dziś tutaj, aby pozyskać od Państwa informacje na temat regionu, w którym przyszło wykonywać nam zadania, ale również po to, aby uzyskać Wasze wsparcie i zrozumienie dla naszych działań. To Państwo znacie tę społeczność, ten region najlepiej i dzięki tej wiedzy precyzyjnie będziemy mogli zaplanować nasze działanie” – ocenił spotkanie w UPM ppłk Damian KIDAWA.