Zmiany w opiniowaniu rezerwistów

Poza żołnierzami zawodowymi, którzy opiniowanie przechodzą co roku, od 2014 roku opiniowaniu podlegają także żołnierze rezerwy. To wszyscy ci, którzy odbywają ćwiczenia wojskowe, pełnią okresową służbę wojskową (np. w czasie klęski żywiołowej), a także służący w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Opiniowanie służbowe jest nieodłącznym elementem służby. Pozwala ocenić np. jak dany żołnierz wywiązuje się z obowiązków, jaki jest jego poziom wyszkolenia, daje też wiedzę o jego predyspozycjach zawodowych i cechach osobowych. Informacje zawarte w opinii ułatwiają też przełożonym prowadzenie polityki kadrowej i podejmowanie decyzji co do dalszego rozwoju zawodowego żołnierza, w tym np. awansów.

O ile jednak zawodowcy oceniani są według krótkiego, dwustronicowego arkusza, o tyle w przypadku rezerwistów przełożony ma do wypełnienia aż sześć stron. Zdaniem dowódców jednostek i żołnierzy przeprowadzających opiniowanie, arkusz jest zbyt rozbudowany, szczegółowy i nieadekwatny do rodzaju i czasu trwania tego rodzaju służby. – Należy pamiętać, że rezerwiści stawiają się w wojsku zazwyczaj tylko na kilkudniowe ćwiczenia i za ten okres są opiniowani. Jesteśmy w stanie ocenić ich prostymi i szybkimi metodami, tymczasem dziś wystawienie opinii takiemu żołnierzowi zajmuje przełożonemu sporo czasu – mówi ppłk Marcin Sudak z Oddziału Uzupełnień Mobilizacyjnych i Wojennych ZOiU – P1 Sztabu Generalnego WP.

Między innymi z tych powodów, z inicjatywy Sztabu Generalnego WP, resort chce zmienić zasady opiniowania rezerwistów. Przygotowany projekt rozporządzenia zakłada uproszczenie i usprawnienie procesu. Ma być podobny do tego, który obowiązuje dziś żołnierzy zawodowych.

Według propozycji, rezerwiści będą oceniani w oparciu o zunifikowany, liczący dwie strony arkusz. Jak do tej pory, obok danych personalnych żołnierza, znajdą się w nim informacje o zajmowanym stanowisku służbowym, grupie osobowej i specjalności, a także nazwie jednostki, do której rezerwista został powołany na ćwiczenia. Arkusz nie będzie już zawierał danych dotyczących posiadanego przez żołnierza rezerwy wykształcenia, odbytych szkoleń i kursów oraz znajomości języków obcych. – Informacje te w żaden sposób nie wpływają na ocenę. Ponadto są dostępne w elektronicznym systemie ewidencji wojskowej. Przełożeni mają do nich dostęp, nie ma zatem potrzeby, by dublować je w arkuszu opinii – mówi ppłk Sudak. Z takich samych powodów usunięte zostały te części, w których przełożony musi dziś wpisywać informacje dotyczące przebiegu służby danego żołnierza.

Nowością jest inna zasada oceny cech osobowych żołnierza rezerwy. Przełożeni nadal będą brać pod uwagę dziesięć takich cech, w tym m.in. odpowiedzialność żołnierza, jego umiejętność współdziałania, komunikatywność, rzetelność, determinację, odporność psychofizyczną, umiejętność planowania i organizacji pracy oraz predyspozycje dowódcze, ale zrobią to w skali punktowej (2 – nie spełnia wymagań, 3 – spełnia je w ograniczonym zakresie, 3 – spełnia wymagania, 4 – przewyższa wymagania), a nie jak dotąd według wskazanych w arkuszu opisowych kryteriów.

Zmieniona została też część dotycząca ocen, które żołnierz otrzymuje ze szkolenia. Obecnie przełożeni wpisują noty za każdy przedmiot. Po zmianach wymagane będzie wpisanie jedynie trzech ocen: ze szkolenia ogólnowojskowego, specjalistycznego oraz z wychowania fizycznego.

W nowym arkuszu została skrócona część opisowa opinii dotycząca predyspozycji i uzdolnień żołnierza rezerwy, jego przydatności oraz możliwości dalszego wykorzystania w ramach powszechnego obowiązku obrony. Nową, wpisywaną w tym miejscu informacją będzie z kolei ta, dotycząca m.in. kwalifikacji i uprawnień, które żołnierz zdobył poza wojskiem od czasu ostatniego powołania do czynnej służby.

Zachowana zostaje rubryka, w której oceniane będzie przestrzeganie przez żołnierza przepisów o ochronie informacji niejawnych i dyscypliny wojskowej. Tu wciąż będzie też miejsce na wpisanie otrzymanych wyróżnień i nałożonych kar, a także szczególnych osiągnięć w służbie, wykraczających poza program szkolenia i obowiązki.

Nie zmieni się natomiast skala ocen. Żołnierz rezerwy będzie mógł otrzymać ocenę od dwójki do piątki. Ogólna ocena wyliczana będzie jako średnia not przyznanych za cechy osobowe, wyniki w szkoleniu, dyscyplinę wojskową i przestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych. Ocenę bardzo dobrą i niedostateczną, podobnie jak teraz, przełożony będzie musiał uzasadnić.

– Dzięki nowym rozwiązaniom wystawienie oceny będzie prostsze i szybsze. Wystarczy rzut oka na dokument i od razu będzie wiadomo, co dany żołnierz sobą reprezentuje – mówi ppłk Sudak.