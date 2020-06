Rozbudowa bydgoskiego garnizonu

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o rozbudowie wojskowej infrastruktury w Bydgoszczy. Resort obrony kupi za kilkanaście milionów złotych budynek od miejscowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i przeniesie tam z innych bydgoskich lokalizacji Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Wojskowy Oddział Gospodarczy.



Byłe koszary budynek nr 1 i 2 przy ul. Warszawskiej 10, Bydgoszcz. Fot.: Anna Gregorczyk

Cena wyjściowa ustalona przez uczelnię to 16 mln 500 tys. złotych, ale czy tyle zapłaci resort obrony, pokażą trwające negocjacje. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o rozbudowie wojskowej infrastruktury w Bydgoszczy i finalizuje zakup od miejscowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego sporego, dwupiętrowego budynku przy ul. Kordeckiego 20.

Ten zabytkowy, poniemiecki budynek, w którym przed II wojną światową mieściła się szkoła podstawowa, a od 1952 roku był siedzibą Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Studium Wychowania Fizycznego bydgoskiej uczelni technicznej (szkoła wielokrotnie przekształcała się, aby w 2006 roku stać się uniwersytetem), od kilku lat stoi pusty.

Początkowo władze UTP chciały go sprzedać Urzędowi Marszałkowskiemu, ale gdy ten zdecydował się zainwestować w inny obiekt w mieście, usiłowały – bez powodzenia – zbyć go na wolnym rynku. Teraz okazuje się, że trafi on w „wojskowe ręce”.