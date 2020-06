Amerykanie zredukują swój kontyngent w Niemczech

Prezydent Donald Trump nakazał Pentagonowi redukcję liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech – podał Wall Street Journal. Amerykańska administracja nie komentuje na razie tej informacji, ale też jej nie zaprzecza. Jak sugeruje Reuters, część wojsk może zostać przesunięta do baz w Polsce.





Stany Zjednoczone zredukują swój kontyngent w Niemczech nawet o 9 tys. żołnierzy, czyli o ok. 25 proc. Taką informację podał dzisiaj dziennik Wall Street Journal, powołując się na źródła w administracji rządowej. Takie polecenie Pentagonowi miał wydać prezydent Donald Trump. Media nie podają, jakich jednostek czy rodzajów wojsk mogłaby dotyczyć redukcja. Na razie te doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale brak jest też dementi.



Redukcja kontyngentu miałaby zakończyć się do września tego roku. Nie jest wykluczone, że część tych wojsk mogłaby trafić do baz na terenie Polski – taką informację podała z kolei agencja Reuters. Jest to o tyle prawdopodobne, że Donald Trump wielokrotnie mówił, że jeżeli zdecyduje się na wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec, to właśnie Polska byłaby najlepszym miejscem w Europie, by ich przyjąć. Naszymi atutami są rosnące wydatki na obronność, strategiczne położenie w centrum wschodniej flanki NATO oraz bardzo dobre relacje polityczno-wojskowe z USA.



Należy pamiętać, że kwestia ewentualnego przesunięcia części amerykańskiego kontyngentu z Niemiec do Polski nie jest tematem nowym. Nieoficjalne sygnały o analizowaniu takiej możliwości przez Biały Dom słychać było przynajmniej od kilkunastu miesięcy. Do tej pory analitycy byli zgodni, że był to rodzaj groźby kierowanej do rządu Niemiec, by ten znacząco podniósł wydatki budżetu federalnego na obronność i partycypował w kosztach stacjonowania amerykańskich żołnierzy.