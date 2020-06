Będą kolonie dla dzieci żołnierzy

Do nowych wytycznych przygotowuje się także Ministerstwo Obrony Narodowej, organizator corocznych, bezpłatnych kolonii i obozów dla dzieci żołnierzy z najgorzej sytuowanych rodzin. Najmłodsi będą, jak co roku, wypoczywać w wojskowych ośrodkach spółki AMW Rewita. – Właśnie trwają ustalenia z MON-em dotyczące różnych kwestii organizacyjnych, a także m.in. utrzymania podczas kolonii odpowiednich reżimów sanitarnych – mówi Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa Agencji Mienia Wojskowego . – Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci jest dla nas priorytetem – dodaje.

Kolonie odbędą się w trzech ośrodkach: w Waplewie, Rogowie i nad Soliną. Wyjazdy adresowane są do dzieci w wieku 7–17 lat. Głównym warunkiem wyjazdu na bezpłatne wczasy są dochody rodziny. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, czyli 1644 zł.

– Wszyscy żołnierze, którzy spełniają określone przez MON warunki i chcą wysłać dziecko na wypoczynek, mogą już składać wnioski – mówi Małgorzata Weber. Żołnierze powinni zgłosić się do powołanego w tym celu koordynatora w swojej jednostce. MON nie określiło w tym roku limitu miejsc, na obóz lub kolonie może więc wyjechać każde dziecko, którego rodzice spełniają wymogi dochodowe.

Resort sfinansuje w sumie osiem turnusów: cztery wyjazdy kolonijne dla najmłodszych i organizację czterech obozów dla starszych dzieci.

W terminie od 4 do 18 lipca do nadmorskiego Rogowa mogą wyjechać dzieci w wieku 7–13 lat. W programie kolonii sportowo-rekreacyjnych są gry terenowe i zabawy z nagrodami, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele, a także wycieczki do Parku Rozrywki w Zieleniewie i zwiedzanie Kołobrzegu. W tym samym terminie odbędzie się młodzieżowy obóz językowo-sportowy dla osób w wieku 14–17 lat. Poza grami terenowymi, turniejami i kąpielami w Bałtyku, organizatorzy zapewniają 30 lekcji języka angielskiego oraz gry i zabawy językowe. Młodzież weźmie też udział w wycieczkach do Mrzeżyna, Dźwirzyna i Kołobrzegu.

W ośrodku Rewity w Waplewie, nad jeziorem Maróz odbędą się dwa turnusy kolonii sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 7–15 lat (5.07–19.07; 19.07–2.08) oraz dwa turnusy obozów żeglarskich (28.06–12.07; 12.07–26.07). Ta ostatnia forma wypoczynku przeznaczona jest dla dzieci w wieku 8–17 lat. W trakcie pobytu na Mazurach obozowicze poznają podstawy żeglarstwa, będą się uczyć żeglować na jachtach typu Omega i brać udział w spływach kajakowych oraz zawodach żeglarskich. Czekają ich też piesze wędrówki, przejażdżki rowerowe, a także kąpiele w mazurskim jeziorze.

W drugiej połowie sierpnia wypoczynek dla dzieci zorganizuje trzeci z ośrodków, zlokalizowany w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim. Na kolonie rekreacyjno-sportowe będą mogli tu przyjechać młodzi ludzie w wieku 7–15 lat (16.08–30.08). Dzieci w wieku od 10 do 17 lat mogą zapisać się na obóz pływacki (16.08–30.08). Organizatorzy gwarantują dwie godziny treningów pływackich dziennie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Dzieciom i młodzieży, które zostaną zakwalifikowane do udziału w bezpłatnym wypoczynku, wojsko opłaci 14-dniowy pobyt wraz z wyżywieniem i transportem. Po zakończeniu obozu lub kolonii, ośrodki wystawią rachunki (faktury VAT) z wyszczególnieniem ceny pobytu i kosztu transportu. Tymi kosztami zostanie obciążona jednostka wojskowa, w której służy żołnierz – ojciec lub matka dziecka.

Szczegółowe informacje o programach wyjazdów można znaleźć na stronach internetowych ośrodków (https://www.rewita.pl/waplewo/ ; https://www.rewita.pl/rogowo/; https://www.rewita.pl/solina/ ).