Pożegnanie VII zmiany PKW Łotwa

To już trzecia rotacja, której główny trzon tworzą żołnierze 15 GBZ, a VII zmiana PKW wchodząca w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim, sformowanej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności NATO (eFP – ang. Enhanced Forward Presence). Oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład delegują swoich przedstawicieli Albanii, Czech, Włoch, Czarnogóry, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii.

Decyzja o ulokowaniu batalionowych grup bojowych NATO na wschodniej flance zapadła podczas szczytu NATO w Warszawie, który odbył się w lipcu 2016 roku. Na mocy decyzji członków Sojuszu w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP – enhanced Forward Presence) od kwietnia 2017 roku w Bemowie Piskim stacjonują żołnierze US Army, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Podobne struktury ulokowano także w Estonii, na Litwie i Łotwie. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana jest jedyną jednostką wojskową, która ściśle współdziała z Batalionową Grupę Bojową w Polsce i jednocześnie ma status jednostki dającej swój wkład do eFP delegując siły i środki do rejonu misji na Łotwie.

Tekst: kpt. Martyna Kupis