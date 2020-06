Weź udział w wojskowych ćwiczeniach

W połowie czerwca ruszą ochotnicze ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów, a także szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Zgodnie z zaleceniem szefa MON w obu przypadkach jako priorytetowe będą traktowane zgłoszenia od osób, które na skutek pandemii COVID-19 straciły zatrudnienie. Ochotnicy mogą się już zgłaszać do wojskowych komend uzupełnień.

Szkolenie rezerw to jeden z priorytetów polskiej armii. Z każdym rokiem ćwiczeń jest więcej, podobnie jak samych szkolonych. Rok temu w koszarach stawiło się łącznie ponad 38 tysięcy rezerwistów, w tym roku wojsko zamierzało wezwać do jednostek ponad 50 tysięcy kolejnych. Plany szkoleniowe zweryfikowała jednak sytuacja epidemiczna w kraju, związana z COVID-19. Niezbędne szkolenia żołnierzy odbywały się w ograniczonym zakresie, a powołania rezerwistów na ćwiczenia do jednostek w ogóle wstrzymano.