Kierunek: Drawsko Pomorskie

Największe od czasu zimnej wojny manewry armii amerykańskiej na Starym Kontynencie „Defender Europe 20" rozpoczną się już za kilka dni. Niebawem wystartuje także ćwiczenie „Allied Spirit`20” (zorganizowane w ramach międzynarodowych manewrów), w którym weźmie udział kilka tysięcy polskich i amerykańskich żołnierzy. Wojsko Polskie będą reprezentować żołnierze m.in. 9 Brygady Kawalerii Pancernej i 6 Brygady Powietrznodesantowej . Jednak główne siły do ćwiczenia z polskiej strony wystawiła 12 Brygada Zmechanizowana ze Szczecina .

Drogami ze Szczecina i Stargardu do Drawska Pomorskiego pojechały m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, moździerze Rak, artyleryjskie wozy dowodzenia, wozy ewakuacji medycznej, zestawy przeciwlotnicze Hibneryt oraz specjalistyczny sprzęt logistyczny i łączności. Błękitna Brygada zorganizowała także transport kolejowy dla bojowych wozów piechoty.

– Do jednostki w Stargardzie, gdzie znajduje się rampa kolejowa, podstawiono 18 wagonów. Jeden pasażerski i 17 przygotowanych do przewozu jednostek gąsienicowych – informuje st. sierż. Sławomir Biernacki z 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej, zastępca komendanta transportu. – Na każdym z 17 wagonów musieliśmy umieścić dwa BWP-y. To bardzo skomplikowane i wymagające zadanie – dodaje podoficer. Wyjaśnia, że największą trudność podczas załadunku sprawia żołnierzom kierowanie pojazdem gąsienicowym. – Potrzebna jest precyzja i duże umiejętności kierowców. Tu nie ma miejsca na błędy, bo wagony mają taką samą szerokość, jak wóz bojowy. Gąsienica lewa i prawa pokrywają się z krawędziami wagonów – mówi sierżant Biernacki.

Po kilku godzinach sprzęt był już przygotowany do transportu, załadunek został jeszcze sprawdzony przez pracowników kolei i ruszył w drogę. Wojsko korzystając z transportu operacyjnego ma wyznaczony od PKP indywidualny rozkład jazdy.

Nie tylko 12 Brygada transportowała swój sprzęt koleją. Transportem operacyjnym do Drawska Pomorskiego dotarły także bojowe wozy piechoty oraz czołgi PT-91 „Twardy” z 9 Brygady Kawalerii Pancernej. Na poligonie jest już około 400 żołnierzy z Braniewa.

1 czerwca dołączą do nich pierwsi wojskowi z 6 Brygady Powietrznodesantowej. Spadochroniarze wysyłają m.in. oficerów łącznikowych, którzy będą współpracować z Amerykanami, grupę przygotowawczą oraz grupy zabezpieczenia medycznego i łączności. Jednak główne siły brygady będą desantowane 10 czerwca. Planowany jest zrzut z pokładu transportowców C-295M i C-130 około 500 żołnierzy. Odbędą się także desantowania wozów Aero, a także zrzuty zaopatrzenia w kontenerach CDS.