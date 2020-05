Gotowi na każdą ewentualność

Te cztery proste zasady mają najważniejsze znaczenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią i tymi zasadami musi kierować się każdy kto bierze broń do ręki. Szkolenie BLOS zostało zwieńczone cyklem strzelań w ośrodku strzeleckim Balta Verde. Ale co gdy, skończy się amunicja, broń odmówi posłuszeństwa, a przeciwnik pojawi się na „wyciągniecie ręki”? - Oczywiście musimy być również przygotowani na taką ewentualność. Walka wręcz w każdej postaci, wykorzystanie różnych technik i sztuk walki, w których najważniejszym celem jest obezwładnienie przeciwnika. To bardzo ważny element żołnierskiego rzemiosła, przez lata odrobinę pomijany, obecnie dzięki popularności sportów walki wraca w należne jej miejsce – komentuje jeden z instruktorów prowadzących szkolenie.

Każdy żołnierz walkę ma we krwi, jest to równoznaczne z chęcią przetrwania, zachowania zdrowia i życia i to właśnie na taką okoliczność szkolą się zmotoryzowani – by móc obronić siebie, bliskich, kompanów broni.

VI zmiana PKW Rumunia powoli dobiega końca, za niewiele ponad miesiąc zmotoryzowani opuszczą zaprzyjaźnioną Rumunię, a ich miejsce zajmą kolejni żołnierze z biało-czerwoną flagą na ramieniu.

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski