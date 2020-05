Zawody The MURPH Challange w Kosowie

W dniach 23-25 maja, na tydzień przed krajową edycją, dziesięciu żołnierzy XLI i XLII zmiany PKW KFOR w Kosowie wystawianych przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej, wzięło udział w zawodach crossfitowych MURPH, organizowanych z okazji amerykańskiego Memorial Day (Dnia Weterana).

Impreza sportowa The MURPH Challanege organizowana jest corocznie, jako upamiętnienie porucznika jednostki wojsk specjalnych US Navy SEAL – Michaela P. Murphy, który zginął w Afganistanie w czerwcu 2005 roku w trakcie wykonywania akcji bojowej. Tradycję tę podtrzymał w tym roku także batalion amerykańskiej Gwardii Narodowej ze stanu Oregon, który stacjonuje razem z polskimi wojskami w bazie Camp Novo Selo w Kosowie.

Trening MURPH polega na wykonaniu jednej mili biegu (ok. 1,6 km) na początku, 100 podciągnięć nachwytem na drążku, 200 pompek, 300 przysiadów oraz jednej mili na koniec. Wszystkie konkurencje muszą być wykonane w kamizelce balistycznej ważącej co najmniej 10 kg (kobiety 7 kg). Podczas tegorocznej edycji w Kosowie, uczestnicy mieli do wyboru jeden z trzech możliwych wariantów startu. W wariacie „zawodniczym” przy każdym uczestniku stał sędzia, który kontrolował poprawność wykonywanych ćwiczeń, zapisując wyniki oraz międzyczasy kolejnych konkurencji. W wariancie tym nakazane było wykonywanie ćwiczeń po kolei. W wariancie „podstawowym” dozwolone było łączenie ćwiczeń siłowych w serie (np. 10 podciągnięć 20 pompek 30 przysiadów) oraz wykonywanie ich dowolną techniką. W wariancie „modyfikowanym” dozwolone było wykonywanie poszczególnych ćwiczeń bez kamizelki z obciążeniem.