Pilot F-16 oślepiony laserem

– To jest naprawdę poważne zagrożenie i nie można go lekceważyć. W przypadku lotów wykonywanych na F-16 do takich zdarzeń najczęściej dochodzi w newralgicznych momentach, czyli podczas startu lub lądowania, kiedy pilot musi być maksymalnie skupiony na wykonywanym zadaniu – mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa lotów z jednostki podległej 2 Skrzydłu. – Oczywiście przepisy mówią, aby w razie zauważenia wiązki laserowej nie patrzeć w jej stronę, lecz naprawdę nie jest to łatwe, zwłaszcza w nocy – zauważa.

O tym, jak niebezpieczne może być mierzenie laserem do statku powietrznego, świadczy zdarzenie, do którego doszło jesienią ubiegłego roku w Warszawie. Zieloną wiązką lasera został oślepiony lekarz, jeden z członków załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W efekcie doznał on poważnego uszkodzenia siatkówki oka.

W całej Polsce takich przypadków jest co roku ponad 100. Dwa lata temu Urząd Lotnictwa Cywilnego zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną „Laser to nie zabawka”. Jej celem jest uświadamianie społeczeństwa, jak niebezpieczne jest kierowanie wiązki lasera w stronę samolotów. Jest to także niezgodne z przepisami. Prawo lotnicze zabrania bowiem emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego.

Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych sytuacjach nawet do 12 lat pozbawienia wolności.