Trwa nabór do terytorialnej służby wojskowej

Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi 8.K-PBOT mogą starać się o przyjęcie do służby.

8 kroków do służby w 8.K-PBOT:

1. Udaj się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) właściwej do miejsca swojego zamieszkania.

2. Złóż wniosek o powołanie do służby wraz z potrzebnymi dokumentami (www.terytorialsi.wp.mil.pl/jak-zostac-terytorialsem) – istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez platformę internetową e-PUAP.

3. Zapoznaj się z materiałami przygotowującymi do rozmowy rekrutacyjnej (www.terytorialsi.wp.mil.pl/jak-zostac-terytorialsem).

4. Przyjdź na zapoznanie z jednostką.

5. Spotkaj się z komisją rekrutacyjną na rozmowy w jednostce.

6. Staw się na badania lekarskie i psychologicznie.

7. Odbierz kartę powołania z Wojskowej Komendy Uzupełnień.

8. Staw się na szkoleniu podstawowym lub wyrównawczym.

Co jest ci potrzebne?

- Obywatelstwo polskie.

- Ukończony 18 rok życia.

- Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.

- Niekaralność.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.



Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już blisko 24 tys. żołnierzy.



Tekst: kpt. dr Diana Warchocka/8 Kujawsko-Pomorska BOT