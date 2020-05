Wielkopolskie DPS-y – sytuacja pod kontrolą

Działania zespołów wymazowych zabezpieczał 125 batalion lekkiej piechoty w Lesznie, który wchodzi w skład 12 WBOT. Wykonanie ponad 8 tysięcy wymazów przez dwa tygodnie, to naprawdę ciężka praca. Muszę podkreślić, że współpracowaliśmy z zespołami wymazowymi z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Razem zrealizowaliśmy to zadanie planowo. Chciałbym podkreślić, że jak zawsze była to doskonała współpraca ze wszystkimi samorządami oraz Państwową Inspekcją Sanitarną. – tłumaczy płk Rafał Miernik, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W weekend kolejna akcja, którą będą prowadzić terytorialsi. W Kępnie powstanie kolejny punkt TEST&GO. Od poniedziałku z kolei metodą „drive thru” będą mogli przebadać się na obecność koronawirusa mieszkańcy Pleszewa.

***

12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej od początku angażuje się w walkę z pandemią na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej. Terytorialsi wspierają personel medyczny, zabezpieczali granice, opiekują się weteranami i seniorami, dostarczając zakupy i leki. Jednostka współpracuje z wojewodami. Żołnierze wspierają także policjantów w doglądaniu osób w kwarantannie. Brygadą dowodzi płk Rafał Miernik – oficer o bogatym doświadczeniu wojskowym. W skład 12 WBOT wchodzą trzy bataliony lekkiej piechoty: 124blp w Śremie, 125 blp w Lesznie oraz 151 blp w Skwierzynie (woj. lubuskie).

Tekst: ppor. Anna Jasińska/12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej