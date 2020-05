Przetrwanie na morzu

Skok do wody z burty okrętu, dopłynięcie i wejście do tratwy ratunkowej oraz wielogodzinne oczekiwanie na ratunek... to cykliczne elementy szkolenia ratowniczego załóg okrętów Marynarki Wojennej. Od poniedziałku, 18 maja, załoga okrętu ratowniczego ORP Maćko trenuje na Zatoce Gdańskiej przetrwanie na morzu w sytuacji awaryjnej.

Szkolenie rozpoczęło się od przydziału do środków ratunkowych. W trakcie alarmu każdy członek załogi zakłada pas ratunkowy i zmierza do przydzielonej tratwy ratunkowej. Po jej zwodowaniu następuje skok do wody z pokładu okrętu i przepłynięcie co najmniej jego dwóch długości w wodzie o temperaturze około 10 stopni Celsjusza. Po wejściu do tratwy załoga przebywa w niej przez kilka godzin poznając dokładnie jej wyposażenie i omawiając podstawowe zasady przetrwania.

Tego typu szkolenie odbywa się na każdym okręcie Marynarki Wojennej. Najczęściej poprzedzone jest treningiem na basenie, gdzie w kontrolowanych warunkach załogi okrętów doskonalą umiejętności wykorzystania indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.