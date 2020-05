Jak przygotować rodzinę na pobieranie wymazów?

W związku ze stale rosnącą liczbą wymazów na obecność koronawirusa, które pobierane są przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dowództwo WOT przygotowało specjalną akcję edukacyjno-informacyjną. Jej celem jest przybliżenie procesu pobierania wymazów oraz zmniejszenie stresu związanego z badaniem, szczególnie wśród najmłodszych.

Do tej pory żołnierze Wojska Polskiego pobrali ponad 55 tys. wymazów. Część z nich jest pobierana w domach, od osób przebywających na kwarantannie. By przygotować domowników, w tym szczególnie dzieci na to, co może się dziać podczas takiego badania dowództwo WOT przygotowało specjalną akcję informacyjno-edukacyjną.

Cała procedura związana z pobraniem wymazu nie jest długa i można przedstawić ją w 10 krokach. Wybierając się na wykonanie badania Terytorialsi zawsze wcześniej dzwonią do badanego przed przyjazdem. Ważne jest również to by przed badaniem nie jeść i nie myć zębów. Należy też przygotować dokumenty i schować swojego pupila. Konieczne jest również założenie maseczki. Jeśli w domu znajdują się dzieci warto przeprowadzić z nimi rozmowę i wytłumaczyć co będzie się działo. Wymazy zawsze pobierane są w progu domu badanego i trwają około 10 sekund. Jeśli osoba badana źle się czuje powinna to od razu zasygnalizować. Każdorazowo wyniki badania przekazuje stacja sanitarno-epidemiologiczna.