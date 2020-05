Rubiny w walce z epidemią

Przemysłowe Centrum Optyki zmodyfikowało celowniki Rubin. Teraz sprzęt ma umożliwić zdalne badanie temperatury osób przebywających w dużych skupiskach. Pierwsze egzemplarze urządzeń testują już żołnierze z 6 i 13 Brygady Obrony Terytorialnej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sprzęt zostanie wykorzystany m.in. do kontroli stanu zdrowia podróżnych na lotniskach.

Urządzenia, które mają umożliwić zdalne mierzenie temperatury w skupiskach osób, to zmodyfikowane strzeleckie celowniki termalne SCT Rubin. Sprzęt ten znajduje się w wyposażeniu wielu jednostek. Teraz producent – Przemysłowe Centrum Optyki, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – rozbudował jego funkcjonalność tak, aby ułatwić wojsku wykonywanie zadań związanych z walką z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Dzięki urządzeniu żołnierze będą mogli zweryfikować, czy w dużych skupiskach ludzi znajdują się osoby z podwyższoną temperaturą. Pierwszy egzemplarz zmodyfikowanego celownika Rubin trafił do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Zmodyfikowane celowniki nie określają dokładnej temperatury, jaką mają osoby badane, a jedynie wskazują, czy jest ona wyższa, czy niższa od wyjściowej, którą wcześniej wprowadziliśmy do urządzenia – mówi mjr Mariusz Kocoń, szef Sekcji Logistyki 6 MBOT. – Obraz rejestrowany przez urządzenie jest emitowany na monitorze. Jest widoczny w czarno-białych barwach, ale kiedy urządzenie zarejestruje wyższą lub niższą temperaturę niż wcześniej określona, to taki punkt zostanie wyświetlony w kolorze czerwonym. Dla nas będzie to sygnał, że stan zdrowia danej osoby trzeba zweryfikować – wyjaśnia oficer.