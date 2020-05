Żołnierze WOT przekazali komputery dla dzieci

Wszystkie komputery sprawdzają pracownicy Katedry Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych, wykonują serwis techniczny i nadają im „nowe życie”. Przygotowany już sprzęt trafia do GOPS-u lub MOPS-u, który przekazuje je potrzebującym dzieciom.

Przekazując komputery ppor. Grzegorz Wołoszczak powiedział: „Będę bardzo zadowolony jeśli przydadzą się jakiemuś dziecku”. Z kolei kpr. Marcin Raszkowski wysłał do nas komputer i napisał tylko jedno zdanie, ale jakże wiele mówiące: „Od żołnierza WOT, oby jak najdłużej służył”.

Akademia Marynarki Wojennej organizuje zbiórkę używanych komputerów potrzebnych do nauki zdalnej dla dzieci. Na odzew odpowiedzieli żołnierze obrony terytorialnej. W ostatnim czasie aż 3 komputery przekazał ppor. Grzegorz Wołoszczak z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 1 komputer podarował kpr. Marcin Raszkowski z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zapewne wielu z Państwa ma w swoich domach niepotrzebne laptopy, PC-ty, Może myśleliście o wymianie na nowszy sprzęt - idealna okazja.

Zbieramy tylko sprzęt sprawny i zadbany, głównie laptopy, nie starsze niż 7 - 8 lat. Minimalne wymagania to: procesor 1,8 GHz 64-bitowy, instrukcje PXE, NX oraz SSE2. RAM 1 GB (z możliwością rozszerzenia), dysk 250 GB, karty sieciowe WLAN, WiFi, Karta graficzna z obsługą DirectX 9. Komputer musi posiadać znaczek GML i klucz aktywacyjny, dokument zakupu. To dla nas gwarancja, że pochodzi z legalnego źródła i miał licencjonowane oprogramowanie, które jest przypisane do jego wyposażenia.

Przed przekazaniem komputerów prosimy o wcześniejszy kontakt z rzecznikiem prasowym kmdr. por. Wojciechem Mundt, tel. 694 476 492, mail rzecznik@amw.gdynia.pl.

Akademia Marynarki Wojennej od początku epidemii koronawirusa aktywnie realizuje różne akcje wspierające. Uczelnia produkuje przyłbice ochronne, szyje maseczki ochronne, a także zaopatrzyła trójmiejskie placówki medyczne w spraye zapobiegające parowaniu gogli i przyłbic.

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt