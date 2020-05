Patrioty z polskimi przyczepami

Mateusz Komarec, prezes Zarządu Demarko Military Vehicles oraz Shawn Rantas Rodriguez, szefowa programu „Wisła” realizowanego przez Raytheon Missiles & Defense, podpisali umowę 15 maja. Na mocy porozumienia polska spółka wyprodukuje specjalistyczne przyczepy do pojazdów przeznaczonych dla dwóch baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot, które dwa lata temu zamówiła polska armia .

Kolejna krajowa firma skorzysta na kontrakcie dotyczącym zakupu systemów Patriot. Spółka Demarko Military Vehicles wyprodukuje specjalistyczne przyczepy do polskich baterii zamówionych w USA. Podpisana kilka dni temu umowa zakłada także, że polska firma dołączy do globalnego łańcucha dostaw Raytheona i w przyszłości będzie sprzedawać przyczepy klientom amerykańskiego koncernu.

Przedstawiciele śląskiej spółki podkreślają, że umowa otworzy im nowe rynki zbytu. – Demarko jako część globalnego łańcucha dostaw Raytheon Missiles & Defense ma możliwość dostarczania specjalistycznych naczep swojej produkcji 16 państwom, które są partnerem systemu Patriot na całym świecie – podkreśla Mateusz Komarec.

Umowa z Demarko to już kolejny kontrakt amerykańskiego koncernu z polskimi podmiotami, powiązany z zamówieniem Patriotów przez nasz kraj. W lutym tego roku Raytheon podpisał zobowiązania z: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej z Gdyni na dostawy kontenerów do obsługi systemu, z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi z Zielonki na produkcję podzespołów systemu łączności oraz z Zakładami Mechaniczne Tarnów w sprawie zespołów napędowych do wyrzutni.

Poza tym Raytheon podpisał kontrakt z firmą Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania z Dębicy na wyprodukowanie kontenerów do systemów łączności oraz elementów zabezpieczenia technicznego. Z Hutą Stalowa Wola koncern zawarł umowę na dostarczenie 16 wyrzutni M903, ze spółką PIT-Radwar – na wytworzenie anten systemu identyfikacji „swój–obcy”, natomiast z firmą Teldat – na dostawy sieciocentrycznych routerów do systemu łączności i dowodzenia.

W 2018 roku polska armia kupiła dwie baterie systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot, czyli cztery jednostki ogniowe składające się z czterech wyrzutni każda, oraz najnowsze rakiety PAC-3 MSE o zasięgu około 100 km. Dotychczas Polska nie miała w swoim arsenale broni zdolnej zwalczać wrogie rakiety balistyczne i manewrujące.