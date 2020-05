ASzWoj opracowała innowacyjne kursy e-learningowe

Akademia Sztuki Wojennej, jako jedyna uczelnia z aplikujących, otrzymała dotację na realizację pięciu kursów e-learningowych MOOC w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację działania pt. „Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych”.

Realizacja projektu polegała na opracowaniu pięciu innowacyjnych kursów e-learningowych poświęconych następującej problematyce:

1. Kurs pt. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy uczestników o problematyce systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (Safety Management System - SMS) oraz zdobycie dodatkowych umiejętności analizowania i rozwiązywania wybranych sytuacji problemowych typowych dla takich komponentów systemu jak: polityka bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie bezpieczeństwa i jego promocja.

2. Kurs pt. Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów szkół wyższych. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy studentów na studiach I i II stopnia niezbędnej do opracowania prac dyplomowych. Dodatkowo podczas realizacji kursu jego uczestnicy nauczą się zasad prowadzenia badań naukowych, gromadzenia

i segregowania materiałów źródłowych oraz poznają techniki i narzędzia badawcze.

3. Kurs logistyki w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP. Uczestnicy kursu uzyskają poszukiwane i istotne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa dodatkowe kompetencje i kwalifikacje logistyczne z branży IT w zakresie wykorzystania dedykowanych modułów logistycznych systemu SAP ERP.

4. Kurs pt. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej, kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania organizacją oraz do pełnienia funkcji menedżerskich. Zakłada się, że poprzez zapewnienie przyszłym menedżerom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie poszerzonych koncepcji zarządzania wzmocni się konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, przez co podniesiona zostanie atrakcyjność absolwentów kierunku zarządzanie i dowodzenie na rynku pracy.

5. Kurs pt. Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego. Celem kursu jest poszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie problematyki dotyczącej ekologicznych aspektów zarządzania środowiskowego. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej istoty i zadań ochrony środowiska; pojęciem i genezą ekologii oraz kierunków i treści działań pro - ekologicznych podejmowanych przez człowieka.

W celu właściwej realizacji projektu zgodnie z założeniami programu oraz najwyższymi standardami Akademii Sztuki Wojennej powołano w jednostce realizującej projekt – Wydziale Zarządzania i Dowodzenia zespół projektowy w składzie:

1. Kierownik projektu: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, profesor Uczelni.

2. Koordynator projektu: mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, profesor Uczelni.

3. Audytor projektu: dr Małgorzata Milian – Pogonowska.

4. Opiekun kursu nr 1: dr Małgorzata Lasota.

5. Opiekun kursu nr 2: dr Magda Ligaj.

6. Opiekun kursu nr 3: dr Marek Mróz.

7. Opiekun kursu nr 4: dr Izabela Horzela.

8. Opiekun kursu nr 5: dr Aleksandra Kaczmarek, dr Andrzej Nowak.