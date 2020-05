Pomnik gen. Andersa stanął w Międzyzdrojach

Pomnik jest częścią monumentu, jaki ma stanąć we włoskim Cassino, by upamiętnić zwycięstwo Polaków. Jego odsłonięcie miało być częścią tegorocznej uroczystości, jednak z powodu pandemii została ona odwołana.

Dziś, w 76. rocznicę zdobycia Monte Cassino przez 2 Korpus Polski, w Międzyzdrojach stanął pomnik gen. Władysława Andersa. Rzeźba słynnego dowódcy pozostanie w Polsce prawie rok, potem zostanie przewieziona do Cassino. Tam stanie się częścią monumentu poświęconego polskim bohaterom z 2 Korpusu.

REKLAMA

Do czasu zakończenia we Włoszech prac nad monumentem, rzeźba gen. Andersa, którą stworzył trójmiejski artysta Igor Duszyński, będzie stała w Międzyzdrojach, mieście partnerskim Cassino. – Mój ojciec Franciszek walczył pod Monte Cassino, był amunicyjnym w 2 Korpusie, dlatego dla mnie odsłonięcie tego pomnika w naszym mieście ma podwójne znaczenie – dodaje Jan Węglorz, przewodniczący Rady Miasta Międzyzdroje. Zachęca też mieszkańców i turystów do oglądania rzeźby generała, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych z epidemią.

Pomnik ustawiono w holu Międzynarodowego Domu Kultury w centrum miasta, gdzie od jutra zostanie udostępniony publiczności. Znalazła się tam też tablica informująca o projekcie memoriału. – Monument upamiętni jeden z największych triumfów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej – podkreśla Bogusław Mamiński, lekkoatleta, szef Klubu Biegacza „Sporting” oraz pomysłodawca budowy memoriału gen. Andersa we Włoszech.

W kwietniu 2021 roku organizatorzy chcą przekazać rzeźbę Włochom. Monument ma stanąć w centrum Cassino. Postać gen. Andersa zostanie umieszczona na tle 12-metrowego muru z marmuru. Wygrawerowane zostaną na nim nazwiska wszystkich 1057 żołnierzy spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Na murze znajdzie się też, z inicjatywy Wojskowego Instytutu Wydawniczego, mapa i opis szlaku bojowego 2 Korpusu.

Cały czas w ramach kampanii „Polacy bohaterom Monte Cassino” można wesprzeć budowę memoriału, wpłacając na ten cel pieniądze – cegiełki. Koszt całego monumentu to około 700 tys. zł. Wpłat można dokonywać na specjalne konto Klubu Biegacza Sporting w banku BNP PARIBAS nr: 97 1600 1462 1027 3685 2000 0003 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Klubu biegacza Projekt Monte Cassino”. Budowę monumentu można też wesprzeć, biorąc udział w wirtualnym biegu, z którego wpisowe w całości zostanie przeznaczone na ten cel.

Częścią przyszłorocznych obchodów rocznicowych we Włoszech będzie też „Bieg na Monte Cassino” oraz otwarcie edukacyjnej ścieżki wytyczonej z inicjatywy WIW-u, której trasa będzie biegła z centrum Cassino do polskiego cmentarza. Stanie na niej kilkanaście tablic informujących o miejscach związanych z walkami żołnierzy 2 Korpusu. – Każdy, kto ją przemierzy, pozna historię polskiego bohaterstwa w tej bitwie – podkreśla Anna Putkiewicz, redaktor naczelny portalu „Polska Zbrojna” i kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”. Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym minister obrony Mariusz Błaszczak.