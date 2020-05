Transport pod specjalnym nadzorem

W poniedziałek na lotnisku we Wrocławiu wylądował kolejny samolot AN-124 Rusłan ze środkami ochrony dla medyków. W ładowni maszyny było aż 54,5 t specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID-19. Rozładunkiem transportu z Chin zajęło się 20 żołnierzy z zespołu przeładunków lotniczych Komendy Obsługi Lotniska Wojskowego.

To kolejna, od wybuchu epidemii COVID-19, dostawa z Chin środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Na początku kwietnia na wrocławskim lotnisku wylądował drugi co do wielkości samolot transportowy AN-124-100 Rusłan. Podobnie jak miesiąc temu, dzisiejsza dostawa sprzętu medycznego odbywa się w ramach natowskiego Programu Strategicznego Transportu Lotniczego SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Zgodnie z sojuszniczymi ustaleniami rozładunkiem mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane ekipy wojskowe.

– Żołnierze wyładowują kartony z samolotu i umieszczają je na wojskowych ciężarówkach. Następnie w bezpiecznej odległości od samolotu, cywilna ekipa przeładowuje je z wojskowych pojazdów na duże ciężarówki Poczty Polskiej i Lotosu, którymi towar zostanie rozwieziony po kraju – relacjonuje por. Adrian Urbański, oficer z Komendy Obsługi Lotniska Wojskowego, który koordynuje działania związane z przyjęciem samolotu AN-124 Rusłan i rozładunkiem towaru. Cywilna ekipa zaangażowana do pomocy to pracownicy Portu Lotniczego we Wrocławiu..