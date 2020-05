Po raz kolejny „SpoKREWnieni służbą”

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zainaugurował kolejną edycję akcji „ SpoKREWnieni służbą”, której celem jest pozyskanie jak największej ilości krwi dla placówek ochrony zdrowia. Pierwsza zbiórka odbyła się dziś przed siedzibą resortu. Wzięli w niej udział żołnierze i podchorążowie, którzy oddawali krew, by pomóc chorym, a także by uczcić 76. rocznicę zdobycia Monte Cassino.

– Dziś przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II, ale to też dzień, w którym pamiętamy o żołnierzach 2 Korpusu, którzy 76 lat temu zdobyli Monte Cassino. Udowodnili swoją waleczność, a także że są ofiarni i walczą o wolną Polskę – mówił dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, inaugurując kolejną edycję akcji „SpoKREWnieni służbą”. To wydarzenie ma zachęcić żołnierzy Wojska Polskiego, by – zwłaszcza teraz ze względu na epidemię koronawirusa –oddawali krew dla potrzebujących. Jest ona szczególnie potrzebna, bo placówki ochrony zdrowia odnotowują jej deficyty. – Dlatego zwróciłem się z apelem do żołnierzy, aby honorowo oddawali krew. W ten sposób nawiązują do postawy przodków, którzy w godzinach próby zawsze odznaczali się ofiarnością i zaangażowaniem – zaznaczył szef resortu obrony.

Minister przypomniał także, że tylko w ubiegłym roku żołnierze oddali ponad 5,5 tys. l krwi. Honorowe krwiodawstwo było również jednym z elementów zaangażowania wojska w walkę z powstrzymaniem rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Dzięki temu tylko w marcu i kwietniu udało się pozyskać ponad 3 tys. l krwi. – Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy swoją ofiarną służbą przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny – powiedział Mariusz Błaszczak.