Większość jednostek wojskowych w kraju już w marcu zawiesiła kwalifikacje do służby wojskowej. Wszystko przez pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia wprowadzone przez rząd. Wolne etaty wciąż jednak czekają na ochotników. A tych nie brakuje. Dlatego niektóre jednostki zdecydowały o wznowieniu naboru do służby zawodowej. Kwalifikacje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Będzie w nich mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, a zgłaszający się kandydaci będą musieli mieć ze sobą maseczki i rękawiczki ochronne. W jednostkach do dyspozycji będą płyny odkażające.

Choć epidemia koronawirusa wciąż trwa, niektóre jednostki zdecydowały się na wznowienie kwalifikacji do służby zawodowej. Do części z nich można aplikować online, w innych kandydaci mogą stawiać się osobiście. Ze względu na pandemię, nabór będzie odbywał się jednak w ograniczonym zakresie, z zachowaniem limitu osób. Ochotnicy powinni też pamiętać o zabraniu maseczek i rękawiczek ochronnych.

Już w najbliższą środę ochotnicy mogą stawić się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Tym razem jednostka oferuje etaty w korpusie podoficerskim. Nabór będzie prowadzony spośród żołnierzy rezerwy – kandydaci powinni mieć więc odbytą zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Aplikować można na stanowiska podoficera sztabowego, dowódcy plutonu i drużyny, dowódcy załogi – zastępcy dowódcy plutonu oraz kierownika warsztatu. Wolny etat jest także na stanowisku dowódcy grupy ewakuacji medycznej – ratownika medycznego. Ze względów bezpieczeństwa na kwalifikacje zostanie przyjęta ograniczona liczba kandydatów, a warunkiem udziału jest wcześniejsze zgłoszenie się przez ochotnika pod nr tel. 602-431-962.

19, 20 i 25 maja kwalifikacje odbędą się w 102 Batalionie Ochrony w Bielikowie. Jednostka zaprasza żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej, a także żołnierzy narodowych sił rezerwowych. Nabór będzie prowadzony na stanowiska szeregowych zawodowych. Tu także, aby wziąć udział w kwalifikacjach, ochotnicy muszą wcześniej zgłosić to, dzwoniąc pod nr 261-461-125.

21 maja kwalifikacje będą prowadzili przedstawiciele 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska w m.in. służbie inżynieryjno-lotniczej. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261-167-614, 261-167-577.

Chętni mogą aplikować do służby w 6 Ośrodku Radioelektronicznym w Gdyni. Tu kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej – głównie na stanowiska oficerów młodszych – odbędą się 26 maja. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-267-010.

Od 12 maja kwalifikacje wznowił 1 Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Nabór na wolne etaty, przede wszystkim w korpusie szeregowych zawodowych, będzie odbywał się co wtorek. W związku z pandemią jednostka przewiduje organizację kwalifikacji w nieco zmodyfikowanej formule. Chodzi o test z wychowania fizycznego, który jest jednym z elementów naboru. Teraz nie będą musieli go zdawać ci kandydaci – żołnierze rezerwy, którzy do takiego egzaminu przystąpili w czasie służby przygotowawczej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W każdej kwalifikacji będzie mogło wziąć udział maksymalnie pięć osób. Ochotnicy zainteresowani służbą muszą też wcześniej zgłosić swój udział telefonicznie – nr tel. 261-168-218.

Po przerwie nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych rusza także w 16 Batalionie Remontu Lotnisk w Jarocinie. Najbliższe kwalifikacje odbędą się tu 9 czerwca. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska szeregowych zawodowych w specjalnościach: obsługi spycharko-ładowarki, spycharki gąsienicowej oraz sprzętu inżynieryjnego, mechanika pojazdów kołowych oraz kierowców kat. C+E.

Od czerwca nabór do zawodowej służby wojskowej planuje też wznowić 6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach. Pierwsze kwalifikacje odbędą się 10 czerwca, kolejne tydzień później. Każdorazowo będzie mogło wziąć w nich udział maksymalnie pięć osób, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Więcej informacji o wolnych etatach oficerskich, podoficerskich i szeregowych zawodowych można uzyskać, dzwoniąc pod nr 261-111-726.

Nabór online

Niektóre jednostki prowadzą kwalifikacje przez internet. Od 11 maja jest tak na przykład w 14 Pułku Przeciwpancernym w Suwałkach. Oficerowie, podoficerowie i szeregowi rezerwy zainteresowani pełnieniem służby wojskowej w tej jednostce muszą wypełnić ankietę osobową (dostępna na stronie internetowej WKU w Suwałkach w zakładce „Zdalne kwalifikacje do suwalskiego pułku”), a następnie przesłać ją na adres: marius.szymanski@ron.mil.pl. lub dostarczyć osobiście do biura przepustek pułku (w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „kwalifikacje – sekcja personalna”). Szczegółowe informacje na temat wolnych stanowisk można uzyskać pod nr. tel. 261-347-571 lub 261-347-551. Osoby, które chciałby służyć w tej suwalskiej jednostce, ale nie mają odbytego przeszkolenia wojskowego, mogą zgłosić się na wrześniowy turnus służby przygotowawczej. Wniosek taki powinny złożyć osobiście w WKU w Suwałkach lub wysłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po ukończeniu służby przygotowawczej, ochotnicy będą mogli przystąpić do kwalifikacji w 14 Pułku.

Od maja kwalifikacje zdalne prowadzi też Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej. Jednostka oferuje wolne stanowiska w korpusie oficerów młodszych i podoficerów. Osoby zainteresowane służbą w CRiWWRE najpierw muszą zgłosić się telefonicznie, a następnie przesłać swoje CV (na adres: criwwrerekrutacja@ron.miI.pl). Powinny w nim podać informacje dotyczące m.in: dotychczasowej służby wojskowej lub służby w innych formacjach, posiadanego wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń oraz znajomości języków obcych i kategorii posiadanego prawa jazdy. Z osobami, które przejdą zdalną kwalifikację, przedstawiciele jednostki ustalą dalsze etapy rekrutacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 261-513-485, 261-513-441.