Zgłoś swoją pracę na cyberkonkurs

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło II edycję konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii. Można je przysyłać do 11 września. Jest o co walczyć, bo łączna pula nagród wynosi w tym roku 43 tys. zł.

Kwestie cyberbezpieczeństwa to jeden z priorytetów resortu obrony narodowej. Dlatego, poza budową wojsk obrony cyberprzestrzeni, MON angażuje się również w działania edukacyjne, aby zainteresować tą tematyką młode pokolenie. Kilkanaście dni temu wystartował MON-owski program „CYBER.MIL z klasą”, a dziś MON ogłosiło II edycję konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego, polskiego matematyka i kryptologa, porucznika Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii, który złamał kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Konkurs adresowany jest do absolwentów polskich uczelni, którzy nie wcześniej niż 1 października 2018 r. obronili pracę licencjacką, inżynierską, magisterską lub rozprawę doktorską na tematy związane z cyberbezpieczeństwem i kryptologią. Konkurs ma popularyzować wiedzę w tych dziedzinach, a także zachęcać środowisko akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. – Chcemy zainteresować młodych, zdolnych ludzi obszarem cyberbezpieczeństwa, rozumianym przez pryzmat wyzwań i rozwiązań technicznych, związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym czy kryptologią – mówi Maciej Materka, pełnomocnik MON do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. – Cyberbezpieczeństwo to także kwestie uregulowań formalno-prawnych działań w domenie cyber czy socjotechniczne aspekty metod działania cyberprzestępców – dodaje pełnomocnik MON.